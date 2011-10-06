ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: این جشنواره از سری جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) از امروز به مدت دو روز در بوشهر پذیرای علاقمندان به شعر رضوی خواهد بود.

یونس محمدی افزود: بیش از 500 نفر از 30 استان کشور داوطلب جهت حضور در این جشنواره نام نویسی کردند که از این تعداد 270 داوطب برای نخستین بار برای شرکت در این جشنواره نام نویسی کرده بودند.

وی با بیان اینکه بیشترین شرکت کنندگان این جشنواره از استان خراسان رضوی هستند، اظهار داشت: سهم استان بوشهر از جمع 89 نفر راه یافته به مرحله نیمه نهایی 28 نفر است.

دبیر ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در خصوص نحوه برگزاری این جشنواره گفت: مرحله نیمه نهایی با حضور 80 نفر از منتخبین استان ها برگزار خواهد شد و 30 تا 35 نفر به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت و بعد از رقابت این عزیزان هشت نفر به عنوان نفرات اول تا هشتم برگزیده خواهند شد.

محمدی افزود: سه نفر اول از هر گروه ملی و دانش آموزی استانی علاوه بر جوایز دریافتی همزمان با ولادت امام رضا (ع) در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (ع) که در مشهد مقدس برگزار می شود، حضور خواهند یافت.

وی عنوان کرد: با توجه به پیشینه تاریخی و مذهبی استان بوشهر امیدواریم بتوانیم در راستای توسعه فرهنگ گام برداریم و تلاش می‌ کنیم در سال‌های آینده از نظر کیفی به غنای جشنواره بیافزاییم.