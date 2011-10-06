به گزارش خبرنگار مهر، عباس آتشبار شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی که در سالن اجتماعات سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: قم چهار راه مواصلاتی کشور است و از هر جهت ممکن است بیشتر درگیر انواع بیماری‌های دام و طیور باشد.



وی ادامه داد: از یک هزار و 709 بیماری شناخته شده در جهان، 832 بیماری بین انسان و دام مشترک است که می‌تواند همواره سلامت انسان‌ها را تهدید کند.



سلامت انسان مستلزم سلامت محیط و دام است



مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان دامپزشکی کشور سلامت جامعه و انسان‌ها را مستلزم سلامت محیط و دام عنوان کرد.



وی اظهار داشت: سال 2011 به نام سال دامپزشکی نامگذاری شده است که میزان اهمیت سلامت و امنیت غذایی را نشان می‌دهد.



آتشبار با اشاره به اینکه وظایف دامپزشکی در دو بعد اقتصادی و بهداشتی تدوین شده است، اضافه کرد: تمام تلاش عزیزان در حوزه دامپزشکی حفظ بهداشت جامعه است که رسیدن به این هدف آسان نیست.



مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: کشور ایران دارای 300 کیلومتر مرز آبی و خاکی با کشورهای بحران زده است که هر کدام از آنها تهدیدات خاصی را برای کشور ما دارد که نمونه آن شیوع تب برفکی از شرق کشور بود.



همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی با حضور استادان و فعالان حوزه دامپزشکی کشور برگزار شد و در پایان مراسم نیز از فعالان این عرصه تقدیر شد.



همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی با حضور آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، حجت الاسلام انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندار، محسن محرری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم و مدیر کل دامپزشکی استان قم و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

