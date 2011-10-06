بزرگترین مرکز تولید گل و گیاه شمال در گرگان راه اندازی می شود

رضا علی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای سیاستهای حوزه پژوهش و فناوری منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی و با هدف تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی مرکز تولید گلهای زینتی و گیاهان دارویی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: موافقتهای اولیه راه اندازی این موضوع از مرکز تحقیقات علوم و فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی (CAST )، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اخذ شده است.

وی گفت: این مرکز در آینده ای نزدیک با هدف عرضه گل و گیاه به بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای خارجی و همچنین بازار خرید و فروش گل و گیاه زینتی در سطح کشور و کشورهای حاشیه دریای خزر راه اندازی و در چشم انداز آن تبدیل به یکی از بزرگترین مراکز تولید گل و گیاه در شمال کشور دیده شده است.

محسنی از موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تصویب 4 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان خبر داد.



وی گفت: این شورا با پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش شناسایی و مبارزه با علفهای هرز و شیمی با گرایش شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد و الهیات و معارف اسلامی با گرایش ادیان و عرفان و علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی پیوسته موافقت کرد.