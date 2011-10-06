ملت ایران تنها ملتی است که توان مقابله با مستکبران را دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان همدان، محمود احمدی نژاد ظهر امروز پنجشنبه در ادامه برنامه های دومین روز سفر استانی هیئت دولت به استان همدان در جمع مردم نهاوند اظهار داشت: جامعه نماز گزار، جامعه اهل محبت، جامعه مهرورزی، کار و تلاش، ساختن، صداقت و ایثار است.

وی تصریح کرد: نماز اوج عبودیت انسانی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید برای حفظ این امانت الهی ایران را بسازیم، گفت: به خدا ملت ایران شایسته آن است که در بهترین و زیباترین شرایط و در قله پیشرفت جهان زندگی کند و رسیدن به آن نقطه نیازمند کار و تلاش است.

احمدی نژاد با بیان اینکه زمانی در این سرزمین مستبدان و خودخواهان حاکم بودند، گفت: در آن زمان فریاد ملت ایران به جایی نمی رسید اما پدران و مادران ما ایمان و عشق به محمد و آل محمد (ص) را سینه به سینه حفظ کردند و امروز به ما رساندند.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز روزگار ساختن و پیشرفت است و باید دست در دست دهیم تا ایران را آباد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است که راه را برای پیشرفت ایران باز و موانع راه را برطرف کند، گفت: دولت موظف است از کسانی که وام می خواهد یا نیازمند آموزش برای ایجاد اشتغال در کشور هستند حمایت کند. اما شما مردم هم باید آستین ها را بالا بزنید و وارد میدان شوید. بطوریکه با ایجاد یک کارگاه یا مزرعه و دامداری تولید را بالا ببرید و اشتغال در کشور ایجاد کنید اینگونه ایران ساخته می شود.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه شیطان نمی خواهد که ایران ساخته شود، گفت: آنها از ساختن ایران هراس دارند و همه این بازی ها در جنگ تحمیلی، صدور قطعنامه ها و اعمال تحریم ها همه برای آن است که ایران ساخته نشود.

رئیس جمهور با بیان اینکه هراس و وحشت دشمنان از ساختن ایران دو رمز دارد گفت: رمز اول آن است که آنها می دانند اگر ملت ایران حرکت کنند به سرعت ایران را خواهند ساخت و ایران پیشرفته بهترین الگو برای کشورهای منطقه خواهد بود و رمز دوم این است که آنها می دانند که جوهره ملت ایران این قدرت را دارد که در کوتاهترین زمان دنیا را مدیریت کند و مستکبران را به زیر بکشد و پرچم عدالت و توحید را بر بام جهان به اهتزار در آورد.

وی تصریح کرد: تنها ملتی که شجاع است و توان مقابله در برابر مستکبران را دارد و تنها ملتی که می تواند مدیریت عادلانه ای را جایگزین مدیریت مستکبرانه آنها در جهان کند، ملت ایران است.

احمدی نژاد با بیان اینکه قدرت ملت ایران تجلی قدرت خداست و قدرتی بی نهایت است، گفت: قدرت ملت ایران، قدرتی است که توانست طاغوت را سرنگون کند و 8 سال جنگ تحمیلی را اداره کند و ایران را هسته ای کند پس خواهد توانست همه آرزوهای تاریخی خود را به کوری چشم دشمنان محقق کند.

رئیس قوه مجریه در ادامه در خصوص وضعیت پروژه هایی که برای شهرستان نهاوند به تصویب رسیده است، گفت: در مجموع 249 پروژه برای شهرستان نهاوند به تصویب رسیده است که 150 مورد آن اجرا شده، 69 مورد در مسیر اجرا قرار دارد و برای 30 مورد نیز هنوز کاری صورت نگرفته است که انشاءالله در جلسه امروز هیئت دولت این پروژه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و موانع احتمالی از سر راه این پروژه ها برطرف خواهد شد.

رئیس جمهور تا دقایقی دیگر در جمع مردم تویسرکان حضور خواهد یافت و در جمع آنان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.