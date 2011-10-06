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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

سرشماری موجب برنامه ریزی مناسب برای ساخت مسکن می شود

سرشماری موجب برنامه ریزی مناسب برای ساخت مسکن می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مسکن و شهرساز ی استان چهار محال و بختیاری گفت: انجام سرشماری نفوس مسکن موجب برنامه ریزی مناسب برای ساخت مسکن می شود.

 علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگارمهراظهار داشت: با سرشماری نفوس مسکن از خانواده های تعداد واحد های مسکونی موجود در شهر ها و روستا های استان مشخص می شود و بر اساس تعداد خانواده های موجود ساکن در منطقه نیاز های واحد های مسکونی فاقد مسکن در استان معیین می شود.

ابراهیمی بیان داشت: با انجام این طرح نیاز جامعه مشخص و برنامه ریزی لازم برای تامین مسکن به عمل خواهد آمد.

وی یاد آورشد: در سال جاری سه هزار و 882 واحد مسکونی و در سال گذشته حدود 600 واحد مسکونی از مسکن مهر تحویل خانوار ها شده است و  در این طرح افرادی که داری مسکن مهر می باشند و این  واحد های مسکونی در حال ساخت است به عنوان فرد فاقد مسکن و مستاجر در اطلاعات آماری ثبت می شوند.
 

کد مطلب 1425920

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