به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هم‌اندیشی سرمربیان تیم‌های لیگ برتری با "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی و دستیارانش صبح امروز پنجشنبه با تاخیر 15 دقیقه‌ای و حضور تنها هفت مربی از ساعت 9 و 15 دقیقه آغاز شد.

در این نشست هفت مربی لیگ برتری به نام‌های حسین فرکی، منصور ابراهیم‌زاده، امیر قلعه نویی، عبدالله ویسی، علی اصغر کلانتری، پرویز مظلومی و فرهاد پورغلامی حضور داشتند و 11 مربی دیگر غایب بود. اصغر شرفی، غلامحسین پیروانی، مجید جلالی، "میروسلاو بلاژویچ"، "میودراگ یسیچ"، "لوکا بوناچیچ"، ابراهیم قاسمپور، حمید استیلی، علی دایی، مجید صالح و فیروز کریمی در جلسه امروز غیاب بودند.

این مربیان با بهانه‌های مختلف از جمله مشغله آماده سازی تیم‌های خود در جلسه با کارلوس کی‌روش حضور پیدا نکردند تا مشخص شود مربیان ایرانی علاقه‌ای به حضور در جلسات این چنینی ندارند!

علاوه بر کارلوس کی‎‌روش دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان از جمله؛ "دانیل گاسپار"، "آنتونیو سیموئز"، امید نمازی و مارکا آقاجانیان در جلسه هم اندیشی امروز حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه عباس ترابیان، سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان دقایقی برای حاضرین صحبت کرد و پس از آن هفت مربی تیم‌های لیگ برتری به بحث و تبادل نظر با کی‌روش و دستیارانش پرداختند. خبرنگاران تنها در دقایق ابتدایی اجازه حضور در نشست مربیان را داشتند و با خروج عباس ترابیان از سالن آنها نیز به بیرون از این محل هدایت شدند.

یک ساعت پیش از پایان این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، فرهاد پورغلامی از محل برگزاری نشست خارج شد و نیم ساعت بعد علی اصغر کلانتری جلسه را ترک کرد. مربیان ملوان و فجرسپاسی به علت اینکه از پرواز جا نمانند زودتر از پایان جلسه سالن کنفرانس آکادمی فوتبال را ترک کردند.