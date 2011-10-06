۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۳

اداره تبلیغات ماهشهر همایش "شرح فراق" را برگزار کرد

ماهشهر – خبرگزاری مهر: همایش "شرح فراق" به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رئیس و مسئول امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ماهشهر صبح پنج شنبه در این همایش اظهار کرد: تجلیل از خادمان فرهنگی، مذهبی تجلیل از ارزش های اسلامی و موجب اشاعه و گسترش فرهنگ و مذهب در جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی افزود: مرحوم حجت الاسلام شیخ علی حیاتی رئیس فقید و مرحوم مرتضی مهرگان مسئول امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر در طول حیات و خدمت خود منشاء خدمات ارزنده ای بودند.

وی ادامه داد: این دو عزیز از دست رفته عمر خود را صرف خدمت در راه اعتلای مذهب و فرهنگ کردند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردند.

در ادامه این همایش حجت الاسلام عبدالرضا آغاجری استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنانی اظهار کرد: بر اساس روایات و احادیث موجود، یاد کردن از علما سبب نزول رحمت الهی می شود.

وی در ادامه با اشاره به رواج برخی منکرات در جامعه تصریح کرد: براساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) در آخرالزمان مردم معروف را ترک و منکر جای معروف را خواهد گرفت.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امروز در جامعه ما به ویژه در بحث حجاب مصداق این مسئله به خوبی دیده می شود.

آغاجری با بیان اینکه تا زمانی که باطن و ریشه گناه پیدا نشود نمی توان منکرات را از جامعه زدود، اظهار کرد: باید برای خشکاندن ریشه منکرات باطن گناه را شناخت و نسبت به زدودن آن اقدام کرد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس و مسئول امور فرهنگی فقید اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر به بیان خاطراتی از دوران طلبگی مرحوم شیخ علی حیاتی پرداخت.

مرحوم حجت‌الاسلام شیخ علی حیاتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر و امام جمعه موقت هندیجان اسفندماه سال گذشته پس از شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان دچار حمله قلبی و پس از مراجعت به بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

مرحوم مرتضی مهرگان مسئول امور فرهنگی و مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی ماهشهر نیز پس از ماه ها مبارزه با بیماری سرطان خون اردیبهشت ماه سال جاری دار فانی را وداع گفت.
 
