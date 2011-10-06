جشنواره امام رضا (ع) شکوفایی فرزندان این مرز و بوم را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در ادامه این پیام آورده است: خورشید پر فروع اسلام آن هنگام که سر از اعصار برآورد با کلمات روح افزای قرآن کریم همراه بود کلماتی که خط بطلان بر نگاشته های پوچ عرب جاهلی و هنر منحط آن کشید و اشعار خالی از روح عرب جاهلی در وصف شب و شراب و شمشیر را به واژه های نورانی در بیان حقایق عالم وجود، زیبایی های خلقت، ضرورت تدبر در پدیده های هستی و گوشه گیری از دنیای فانی برای حیات ابدی تبدیل کرد .

وی در این پیام اضافه کرده است: جشنواره مشاعره رضوی که در ایام خجسته ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در بوشهر برگزار می شود می تواند طلیعه خجسته ای برای شکوفا ساختن قریحه های سرشار و ذوق های بالنده فرزندان این مرز و بوم برای مدح و منقبت امامان معصوم بویژه امام رضا(ع) باشد .