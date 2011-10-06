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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شد

چنگلوایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان شد

اهواز - خبرگزاری مهر: بعد از گذشت دو ماه از تصدی سرپرستی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از سوی کیخسرو چنگلوائی، امروز حکم ریاست وی بر این سازمان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که با حضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیر کل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد از زحمات  سید مجید موسوی رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تقدیر به عمل آمد.

موسوی نیز برای قبول مسئولیت جدید در وزارت جهاد کشاورزی به تهران فراخوانده شده است.

رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این مراسم از برگزاری نخستین همایش بین المللی بخش کشاورزی کشور در استان خوزستان خبر داد و گفت:این همایش با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان در 29بهمن ماه 1390 در اهواز برگزار خواهد شد.

 
کد مطلب 1425935

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