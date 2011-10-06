به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته ، برگزاری اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران، گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد با مردم، تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب برای برخورد مفاسد اقتصادی، طرح شروط ایران برای شرکت در اجلاس بن و سفر استانی هئیت دولت به استان همدان از مهمترین رویدادهای سیاسی هفته گذشته بود که در ادامه این اخبار را با هم مرور می کنیم.

هر طرحی برای تقسیم فلسطین مردود است



رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در افتتاحیه پنجمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع سفراء ، روسای مجالس کشورهای مسلمان، فرهیختگان و علمای کشورهای مختلف جهان و شخصیت های بر جسته کشورهای اسلامی، با بیان اینکه هر طرحی برای تقسیم فلسطین مردود است تصریح کردند: ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد می کنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند.



ایشان، رژیم صهیونیستی را خنجر غرب در پهلوی امت اسلامی نامیدند و افزودند: دولت و جامعه جعلی صهیونیستی در حساسترین نقطه جهان اسلام، به پایگاه نظامی، امنیتی و سیاسی دولتهای استکباری برای مقابله با اسلام و مسلمانان تبدیل شده است و این واقعیت، دلیل دیگری بر اولویت مسئله فلسطین است.



تصویب حمایت از آزادی فلسطین و خیزش‌های مردمی در سیاست‌های کلی نظام



مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه این هفته خود حمایت از خیزش های مردمی جهان اسلام، ملت‌های مظلوم و تحت ستم و جریان‌های حق‌طلبانه در جهت احقاق حقوق آنها به ویژه ملت مظلوم فلسطین در مبارزه با اشغالگری را به عنوان سیاست کلی نظام تصویب کرد.



همچنین در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، گزارش مبسوطی از آخرین روند رسیدگی به این پرونده را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داد.



راه حل حقوقی مسئله فلسطین همان پیشنهاد رهبر انقلاب



رئیس‌جمهور روز یکشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه اگر آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی بخواهند مسئله فلسطین را حل کنند به لحاظ حقوقی راه حل ساده‌ای وجود دارد، گفت: راه حل این موضوع بر اساس سخنان رهبر معظم انقلاب این است که مردم فلسطین به خانه خود و اشغالگران به سرزمین اصلی خود بازگردند.



وی گفت: رژیم صهیونیستی به پایان خود رسیده و لذا موجودیت این رژیم در حال حاضر برای همه جهانیان ضرر دارد.

گفتنی است، پنجمین اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار شد و با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.



یکی از نکات مهم در این بیانیه اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه بود.شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با قدردانی از مواضع و تدابیر مقام معظم رهبری سخنرانی ایشان در افتتاحیه این کنفرانس را به عنوان سند رسمی و میثاق کنفرانس ثبت کردند.



مسئولان در ماجرای فساد اخیر دستهای خائن و مفسد را بدون ترحم قطع کنند



رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته جاری در دیدار دست اندرکاران حج امسال، با اشاره به فساد بانکی اخیر علت وقوع این سوء استفاده را عمل نکردن مسئولان به توصیه های مؤکد چند سال پیش در خصوص مقابله با فساد اقتصادی توصیف و تأکید کردند: مسئولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانه قضیه و اطلاع رسانی مناسب به مردم باید دستهای خائن را قطع کنند.



معظم له با اشاره به توصیه های مؤکد خود به مسوولان، در سالهای گذشته بویژه در فرمان ده سال قبل برای مبارزه با فساد اقتصادی خاطر نشان کردند:اگر چه مسوولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه ها عمل می شد،

هیچگاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی شدیم.



95درصد فرایند انتخابات مجلس نهم رایانه‌ای خواهد بود



وزیر کشور در حاشیه همایش معاونین سیاسی و روسای ستادهای انتخابات سراسر کشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 10 درصد از شعب اخذ رای از طریق رایانه ای مراحل انتخابات را انجام می دهند، گفت: بالغ بر 95 درصد فرآیند انتخاباتی در کل کشور از طریق رایانه ای برگزار خواهد شد.



سخنان اوباما در سازمان ملل تایید کننده مواضع ملت ایران بود



رئیس جمهور شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیما با تاکید بر اینکه همواره دو نطق نمایندگان ایران و آمریکا در سازمان ملل مورد ارزیابی رسانه ها و تحلیلگران قرار می گیرد افزود: نطق امسال اوباما بسیار ضعیف بود و قصد داشت از موضع حاکم جهانی صحبت کند گرچه معتقدم هر چه ما بیان کردیم اوباما مستندسازی کرد و حرف های وی تایید کننده مواضع ملت ایران بود.



رئیس جمهور همچنین در این گفتگو از برنامه های آتی در طرح هدفمندی یارانه ها و ابعاد وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.



شروط ایران برای شرکت در اجلاس بن



سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه شنبه خبرنگاران را به وزارت امور خارجه دعوت کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با حضور و سطح هیئت مشارکت کننده از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی بن که برای بررسی موضوع افغانستان برگزار خواهد شد،گفت: اینکه در اجلاس نشست های بین المللی حل مشکلات افغانستان با چه تدبیری پیگیری شود و چه میزان مقامات افغانی در آن نقش داشته باشند و جایگاه کشورهای منطقه برای ایفای نقش در خصوص موضوع افغانستان تعیین کننده حضور ، عدم حضور و سطح حضور ایران در اجلاس بن است.



صدور انقلاب اسلامی با الگوسازی محقق می‌شود



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار معاون و اعضای حوزه ستادی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این‌که صدور انقلاب اسلامی با الگوسازی تحقق خواهد یافت، تصریح کرد: اگر ما توانستیم جامعه‌ای صالح، سالم و صادق داشته باشیم، نیاز به تبلیغ برای صدور انقلاب نداریم، چرا که خود مردم به سراغ ما خواهند آمد.



وی همچنین با ابراز نارضایتی از افول اخلاقیات در جامعه اسلامی تأکید کرد: آثار دروغ، تهمت، بداخلاقی و بی‌حساب و کتاب حرف زدن به سرعت در جامعه گسترش می‌یابد و مانند خوره پایه‌های اعتماد مردم را از بین می‌برد.



صنایع پیشرفته نظامی ایران در خدمت امنیت منطقه است



وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در دیدار فرمانده نیروی هوایی عمان با اشاره به توانمندیهای ایران در صنایع هوایی گفت: این پیشرفت و تجارب ارزشمند را متعلق به کشورهای همسایه و دوست می دانیم که همواره در خدمت صلح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه بوده و خواهد بود.



سردار وحیدی با بیان اینکه امنیت در خلیج فارس همانند هر منطقه دیگری بدون حضور و مشارکت تمام کشورهای منطقه عملی و امکان پذیر نخواهد بود، تصریح کرد: ما امنیت منطقه را یکپارچه و دسته جمعی تلقی می‌کنیم.



نباید نسبت به جوانان سخت گیری کرد



رئیس جمهور هفته پرکاری را پشت سر گذاشت، وی علاوه سفر به استان همدان برای برگزاری جلسه استانی هئیت دولت ،در در پنجمین همایش ملی نخبگان جوان با تاکید بر اینکه نباید نسبت به جوانان سخت گیری کرد گفت: قرار است ما بر بام جهان بنشینیم لذا باید فرصتها را در اختیار جوانها قرار دهیم تا آنها راهبری کنند و کشور را بسازند.



همچنین رئیس جمهور در همایش سراسری استانداران با اشاره به آنچه سیل اتهام ها علیه دولت و اعضای آن خواند، گفت: دولت برای آنکه وجهه ایران اسلامی در دنیا تخریب نشود در مقابل همه هجمه ها سکوت می کند.



واکنش صالحی به صدور حکم سنگین برای معترضان بحرینی



علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه پس از بازگشت از نیویورک در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور حکم سنگین دادگاه های نظامی بحرین که اخیراً علیه پزشکان و فعالان مدنی معترض در بحرین صورت پذیرفته، ضمن ابراز تاسف تاکید کرد: تشدید سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین برای آنها راه به جایی نمی برد و دولت بحرین باید اقدامات مناسبی برای پاسخ به مطالبات و خواسته های مردم انجام دهد.



سفر استانی هئیت دولت به همدان



رئیس جمهور صبح چهارشنبه همراه با هئیت دولت به استان همدان سفر کرد و در جمع مردم این استان سخنرانی کرد.



سخنرانی در همه شهر های این استان همچنین سخنرانی در جمع علما و مدیران و ایثارگران همدان از برنامه های رئیس جمهور در این سفر است.



احمدی نژاد در روز دوم سفر، تشکیل کارگروه اشتغال و حضور در جلسه هیئت دولت را در برنامه دارد.



برخی به جای عذرخواهی مدعی هستند



حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر این هفته در جمع کارکنان سازمان متبوعش رویکرد این سازمان را درباره تخلف بزرگ بانکی خویشتن داری و رعایت مصالح کشور اعلام کرد و گفت: برخی به جای عذر خواهی از تخلف بزرگ بانکی مدعی هستند.



وی با بیان اینکه سازمان راجع به پرونده تخلف مالی اخیر به وظیفه خود عمل کرد، گفت: سازمان در مهم‌ترین بخش این پرونده تأثیرگذار و نقش آفرین بود. از گذشته نیز رصد کرده و نقش نظارتی را تا حد امکان انجام دادیم.



تاکید مهدوی کنی بر ارائه تعریف صریح از مردودین فتنه88



آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری عصرچهارشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد برخی مردودین فتنه 88 هم اکنون به نام گروه 8+7 ( کمیته انتخاباتی اصولگرایان برای وحدت) موضع گیری هایی را انجام می دهند، گفت: باید دید مردودین فتنه چه کسانی هستند.



انتقاد رهبر معظم انقلاب از عدم اهتمام لازم به کرسی های آزاد اندیشی



رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان در انتقاد از عدم اهتمام لازم به مسئله کرسی های آزاد اندیشی با وجود تأکیدهای مکرر، خاطرنشان کردند: جوانان باید با فکر کردن، نوشتن و انعکاس ایده های خود در کرسی‌های آزاد اندیشی فضای گفتمانی بوجود آوردند.



ایشان، پیشرفتهای ملت ایران را در سی و سه سال اخیر، ناشی از ایمان و احساس دلبستگی نخبگان به کشور بر شمردند و خاطر نشان کردند: با وجود فشارهای همه جانبه بیگانگان، صدها شخصیت و نخبه برجسته نظیر شهید شهریاری در رشته های مختلف، به تلاش فداکارانه و کارهای برجسته و ماندگار مشغولند.



