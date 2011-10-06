مقایسه فردوسی با دانشگاه آزاد/سخنان جالب جاسبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع خوابگاهی، سالن آمفی‏ تئاتر، مجتمع کارگاههای آموزشی و مسجد سیدالشهدا(ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه شامگاه چهارشنبه با حضور عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاون پارلمانی وی، عبدالعلی استیری امام جمعه فیروزکوه، معاونان فرماندار فیروزکوه، شاهرخ رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی به بهره ‏برداری رسید.

مجتمع خوابگاهی دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در زمینی به مساحت ۱۱هزار و ۴۰۰ متر احداث شده و دارای یکهزار و ۷۰۰ تخت است.

سالن آمفی‏ تئاتر واحد فیروزکوه نیز در زمینی به مساحت سه هزار و ۴۰۰ متر و در سه طبقه احداث شده است.

مجتمع کارگاه‏های آموزشی دانشگاه آزاد فیروزکوه نیز در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰ متر احداث شده و فضاهای این مجتمع شامل کارگاه‏های آموزشی ریخته‎‏گری، ورق‏کاری، تراشکاری و ... است.

مسجد سیدالشهدا (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه یکی دیگر از چهار طرح افتتاحی بود که در زمینی به مساحت ۷۹۰ متر به صورت دو طبقه ساخته شده است.

احداث ۱۳ هزار مترمربع فضای جدید دانشگاهی در فیروزکوه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در این مراسم از احداث ۱۳ هزار متر مربع فضای جدید دانشگاهی در فیروزکوه خبر داد.

نقی شجاع ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۴ به همت مسئولان شهرستان فیروزکوه و جمعی از فرهنگیان با پذیرش ۴۵ دانشجو در رشته کاردانی حسابداری در محل ساختمان آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرد؛ دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت‏های خود را توسعه داد و زمینی به مساحت یک هکتار واقع در ابتدای شهرک ولیعصر (عج) از سازمان زمین شهری خریداری و در سال‏های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ رشته‏های مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی در مقطع کارشناسی را دایر کرد.

وی بیان کرد: نخستین ساختمان ملکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه به مساحت حدود ۸۵۰ متر مربع در مهرماه سال ۷۰ به بهره ‏برداری رسید و تا آن زمان با پذیرش دانشجو در رشته‏های جدید، تعداد دانشجویان این واحد دانشگاهی به حدود یک‌هزار نفر افزایش یافت و ۱۲۰ نفر در رشته کاردانی حسابداری دانش‏آموخته شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ادامه داد: میزان فضاهای احداث شده در این دانشگاه در حال حاضر ۱۵ هزار مترمربع بوده و ۶۳ نفر عضو هیئت علمی و ۷۷ نفر کارمند در آن مشغول به فعالیت هستند و این دانشگاه با دارا بودن حدود ۹ هزار نفر دانشجو هم‏ اکنون در ۴۸ رشته کاردانی و کارشناسی خدمات آموزشی ارائه می‏دهد.

وی افزود: ۵۱ هزار مترمربع فضای رفاهی در این دانشگاه ایجاد شده و ۱۳ هزار مترمربع فضای دیگر در دست احداث است.

شجاع تصریح کرد: این دانشگاه با فراهم آوردن بسترهای لازم توانسته است دستاوردهای قابل توجهی در بخش‏های مختلف کسب کند؛ انتشار ۴۳ مقاله در مجلات آی.اس.آی و علمی پژوهشی، پایان ۱۴۱ طرح تحقیقاتی، ۷۶ طرح در دست اجرا، مشارکت در برگزاری ۱۹ همایش منطقه‏ای از مهمترین دستاوردهای این دانشگاه است؛ داشتن منابع کتابخانه‏ای مناسب، اتصال به کتابخانه دیجیتال، توسعه تحصیلات تکمیلی، ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه تعاملات موثر با مراکز علمی و تحقیقاتی از مهمترین موفقیت‏های دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه بوده و ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود هرم اعضای هیئت علمی، توانمندسازی منابع انسانی و راه‏اندازی مرکز رشد نیز در دست پیگیری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه با بیان اینکه این واحد دانشگاهی حدود ۴۰۰ اشتغال مستقیم و دو هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است، اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد افراد شاغل در بخش‏های دولتی و خصوصی این شهرستان از بین دانش‏آموختگان این واحد دانشگاهی هستند و این گوشه‏ای از خدمات این دانشگاه است.

دانشجو باید همواره تفکر انتقادی داشته باشد

امام جمعه فیروزکوه نیز در این مراسم گفت: یکی از مهمترین مهارتهایی که در دانشگاه‏ها باید آموزش داده شود، داشتن تفکر انتقادی است.

حجت‏الاسلام عبدالعلی استیری افزود: به لطف نظام جمهوری اسلامی، در جای جای کشورمان واحدهای دانشگاهی تاسیس شده که بسیار مثمرثمر هستند؛ در هر نقطه‏ای که دانشگاهی تاسیس شده، عمران و آبادی با خود به همراه داشته و علم و فناوری به آن منطقه وارد شده است.

وی تأکید کرد: یکی از مهمترین اهداف تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی این است که همه طالبان علم از موقعیت تحصیل بهره‏مند شوند و کسی از کسب علم و دانش محروم نشود.

استیری ادامه داد: هر جا که علم، آگاهی و اطلاعات انسان بیشتر شود، به طور یقین نگاه انسان تغییر می‏کند؛ باید بتوانیم مهارتهای متنوعی را در کنار تحصیل علم ایجاد کنیم و مهارت خودشناسی یکی از آنهاست.

وی اظهار داشت: اگر کسی ویژگی‏های خود را بشناسد و به‌ ویژه دانشجویان اگر ارزش و نیازهای خود را بشناسند و به احتیاجات زندگی خود توجه کنند، به خود آگاهی رسیده‏اند.

وی تصریح کرد: دانشجویان نیز باید در تصمیم‏گیری‏ها به همه مراحل دقت کنند و سپس تصمیم بگیرند که چگونه عمل کنند؛ مهارت بعدی که در دانشگاه‏ها باید آموزش داده شود، داشتن تفکر انتقادی است چرا که اگر فقط بنا باشد دانشجو، علم، آگاهی و اطلاعات خود را روز به روز افزایش دهد، این تنها کافی نیست و دانشجو باید همواره تفکر انتقادی داشته باشد.

دلیلی برای باقی ماندن قویترها وجود ندارد

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس نیز با بیان اینکه کسانی باقی می ‏مانند که قدرت تحول داشته باشند، گفت: دلیلی ندارد کسی که قوی‏ ترین است همچنان باقی بماند.

شاهرخ رامین با اشاره به عبارتی از "چارلز داروین" که می‏ گوید "هیچ دلیلی نیست که کسی که قوی‏ترین است همچنان باقی بماند"، سخنان خود را در حضور جاسبی پی گرفت و افزود: داروین اعتقاد دارد برعکس، کسانی باقی می‏مانند که قدرت تحول و تغییر داشته باشند.

وی در همین زمینه به بیان مثالی در باب تشابه این سخن داروین با قد و قواره "دایناسورها" به گفته خود او پرداخت و ادامه داد: هر وقت تغییرات محیطی بیشتر از قدرت تغییرات و تاثیرپذیری داخلی باشد، ناخودآگاه حذف خواهیم شد.

رامین اضافه کرد: سه دهه پیش در دنیایی زندگی می‏ کردیم که دو قدرت مقتدر جهان را تقسیم کرده بودند اما فروپاشی یکی از این قدرتها را نظاره‏گر بودیم و صدای سرنگونی دومی هم امروز شنیده می‏شود.

وی با بیان اینکه دیگران نیز در این جهان زندگی و حکومت کردند اما امروز وجود ندارند، افزود: سه دهه پیش دانشگاه آزاد اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت تا با تأسی از مرام انقلاب اسلامی و بر پایه نظرات مردم قدم بردارد.

دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه باید بتوان قله‏های پیشرفت را طی کرد، اظهار داشت: دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است.

عبدالله جاسبی افزود: همه کارها باید اینترنتی شود اما در عین حال می‏دانیم که تا پایان امسال تنها ۳۰ درصد از این برنامه محقق می‏شود؛ دانشجویان و استادان این دانشگاه باید کمربندهای خود را محکم ببندند و ارائه مقالات علمی پژوهشی یک کار روزمره در این دانشگاه شود.

وی گفت: امروز در جهان اگر کسی یک زبان زنده، کار با رایانه و تحصیل در دوره آموزش‌ عالی نداشته باشد بی ‏سواد محسوب می‏ شود؛ یونسکو در تحقیق جدید بر روی مولفه‏های بی‏سوادی در حال کار کردن بوده و باید دانست که دانشگاه تنها برای تولید اشتغال نیست و برای افزایش سطح فرهنگ نیز کارکردهایی دارد.

جاسبی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی هم‏ اکنون یک‏ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دانشجو، ۳۰ هزار نفر عضو هیئت علمی تمام وقت، بیش از ۲۰ میلیون مترمربع فضای آموزشی، ۴۰۰ واحد آموزشی و ۶۰۰ مدرسه وابسته، ۱۲ بیمارستان ملکی، هشت بیمارستان غیرملکی و هزاران آزمایشگاه و کتابخانه را در اختیار دارد و بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است.

دانشگاه آزاد در آستانه ورود به دهه چهارم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فراهم آمدن مقدمات ورود به دهه چهارم عمر این دانشگاه با راه‏اندازی شعبه‏های دانشگاه‏ آزاد اسلامی در سایر کشورها خبر داد و گفت: امروز باید خداوند متعال را سپاسگزار بود که دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان فیروزکوه در حال تبدیل شدن به یک واحد دانشگاهی بزرگ است.

وی تصریح کرد: هر چه دانشگاه‏ها در اطراف تهران بیشتر دایر شوند، به کاهش جمعیت داخل تهران کمک بیشتری شده و این از سیاست‏های دانشگاه آزاد اسلامی است.

جاسبی ادامه داد: آینده خوبی را برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ترسیم می ‏کنیم و باید در همین راستا باید به مدیریت فعلی و گذشتگان این دانشگاه تبریک گفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در آستانه سالگرد ۳۰ سالگی خود است و دهه جدیدی را پیش رو دارد، دهه نخست عمر این دانشگاه را زمان تثبیت، دهه دوم را زمان توسعه و دهه سوم را برهه ارتقای کیفیت نام نهاد و گفت: این دانشگاه در حوزه کیفیت در حال رسیدن به جایگاه خوبی است.

وی تصریح کرد: در مقالات isiتا چهار سال پیش جایگاهی نداشتیم اما در برهه کنونی شاهد آن هستیم که این دانشگاه مقام نخست چند سال اخیر را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه هر واحد دانشگاهی باید در این زمینه دارای مقام شود، تصریح کرد: بر اساس برنامه‏ریزی‏های صورت گرفته در هر استان باید بزرگ‏ترین واحد دانشگاهی، دانشگاه‏های دیگر را پشت سر بگذارد و در همه استان‏ها شاهد کسب مقام در زمینه‏های مختلف باشیم.

جاسبی بیان کرد: در استان‎‏ها هنوز جای کار زیادی وجود دارد و در دهه چهارم دانشگاه آزاد که زمان رقابت با دانشگاه‏های معتبر جهان است، باید فعالیت‏های بیشتری صورت گیرد.

راه‏اندازی شعبه‏های دانشگاه‏ آزاد اسلامی در سایر کشورها

وی از فراهم آمدن مقدمات ورود به دهه چهارم با راه‏ اندازی شعبه ‏های دانشگاه‏ آزاد اسلامی در سایر کشورها نیز خبر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: این دانشگاه هم‏ اکنون عضو اتحادیه دانشگاه‎‏ های جهان اسلام بوده و در بسیاری از مجامع بین‏ المللی فعال است.

وی تصریح کرد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید فعال شوند و تلاش کنند که هر واحد دانشگاهی با یک دانشگاه معتبر در جهان ارتباط برقرار کند و این خود، اتصال دانشگاه آزاد اسلامی را به سایر دانشگاه‏ها زیاد می‏ کند.

جاسبی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم با دانشگاه‏های جهان رقابت کنیم، باید آنها را بشناسیم.

خواست خدا چنین بود که ما بمانیم اما همه رفتنی هستیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که زمزمه های برکناری از این دانشگاه را بیشتر از قبل می شنود ،در سخنانی جالب توجه این‌ گونه اظهار داشت که: خواست خدا چنین بود که ما بمانیم، اما همه رفتنی هستیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۱ که درصدد راه‏ اندازی دانشگاه آزاد اسلامی بودیم، هیچ امکانات و تجهیزاتی در اختیار نداشتیم اما به خدا توکل کردیم و وارد کار شدیم و آن زمان انتهای راه را نمی ‏دیدیم در حالی ‌که می‏ دانستیم باید به خدا توکل کرد.

جاسبی اضافه کرد: امسال، سی ‏امین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی است و در طول این سال‏ها پستی و بلندی‏های بسیاری را داشته ‏ایم و با مشکلات بسیار جدی دست و پنجه نرم کرده‏ایم که هر کدام از آنها می ‏توانست بدون عنایت پروردگار، ما را از پا در بیاورد اما "خواست خدا چنین بود که ما بمانیم".

مقایسه فردوسی و شاهنامه اش با دانشگاه آزاد

جاسبی در ادامه سخنانش، زندگی فردوسی و اثر جاودانه ‏اش "شاهنامه" و تلاشهای دست‏اندرکاران دانشگاه آزاد و وضع فعلی این دانشگاه را به یکدیگر تشبیه کرد.

وی گفت: خیلیها در دوران زندگی، فردوسی را آزار دادند و هم از طرف مسئولان و هم از سوی دوستان کم ‏لطف به او فشارهایی وارد می‏ آمد اما کسی باور نمی‏ کرد که پس از هزار سال شاعری از خطه فیروزکوه برخیزد و سرگذشت این هزار سال را برای فردوسی بیان کند و این تنها به این دلیل بود که این کارها برای خدا صورت گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به زندگی فردوسی که گویا از "عنصری" شاعر، رنجهای بسیار دیده بود، زندگی این شاعر بلندآوازه ایرانی را به خاطرات دانشگاه آزاد و مخالفان آن تشبیه کرد.

وی با اشاره به دو بیت شعر از "مرحوم امیری‏ فیروزکوهی" که خطاب به فردوسی می‏ گوید "اگر بیمت از طعنه عنصری است/ زمانه نشسته بدین داوری" و "سخنهایتان یک به یک گوش کرد/ تو را ماند و او را فراموش کرد"، ادامه داد: اگر کار برای خدا باشد، باقی می‏ ماند حتی اگر خیلیها به مخالفت با آن برخیزند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: امروز دانشگاه آزاد با وجود تمام مخالفتها سربلند ایستاده و نظاره‏ گر شکوه و عظمت خود است و در مسیر تکامل گام برمی‏ دارد.

شبهای هجر را گذرانده ‏ایم و باز هم زنده ‏ایم

وی افزود: خیلیها تلاش کردند تا این حرکت مقدس علمی را متوقف کنند و سنگ‏ اندازیهای بسیاری در این زمینه انجام شد، تخریب کردند، آمارهای یک‌ جانبه ارائه دادند، بی ‏انصافی کردند و ... اما کسی باور نمی ‏کرد که ما امروز بگوییم "شب‎‏های هجر را گذرانده‏ ایم و باز هم زنده‏ ایم".

جاسبی در توصیف مخالفان خود نیز گفت: اشتباه آنها این بود که فکر می ‏کردند همه کارهایی که در دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‏ گیرد، کار من یا برخی بزرگانی است که از این دانشگاه حمایت کرده‏ اند، در صورتی‌ که این کارها از سوی خداوند است.

وی تصریح کرد: آنها اشتباه می‏ کردند که این من هستم که دانشگاه آزاد را اداره می‏ کنم؛ در صورتی‌ که نه من و نه دیگر مدیران در این زمینه کارشان به حساب نمی ‏آید، بلکه همه امور به دست خدا بود و نباید اینها را به حساب جاسبی گذاشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر کاری را برای خدا آغاز کردیم، نباید نگران این باشیم که بعد از آن چه اتفاقی می‏ افتد و در برهه کنونی نیز هر روز می ‏گویند فلانی می ‏خواهد از دانشگاه آزاد برود و فلانی بیاید، اما به هر حال باید توجه داشت که دانشگاه آزاد ماندنی است.

وی افزود: می‏ خواهم نصیحتی به کسانی که هنوز دست از غرض ‏ورزی بر نداشته‏ اند، داشته باشم و آن این است که دانشگاه آزاد زمانی که یک نهال کوچک بود، کسی نتوانست آن را از بین ببرد و امروز که یک درخت تنومند شده است، بیهوده برای شکستن شاخه‏ای به این درخت نپیچید چرا که اصل درخت ماندنی است و همه ما رفتنی هستیم.

جاسبی تصریح کرد: دانشگاه آزاد همچون شجره طیبه ‏ای است که خواهد ماند و در نهایت روایتگر همان سرگذشت فردوسی خواهد شد.

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علیرضا مهدی زاده