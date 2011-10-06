همایش "سرخس شناسی" اقدامی موثر برای معرفی ظرفیتهای این شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بوستانی ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از دانشکده خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی مشهد، ظرفیتهای سرخس را در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی و توسعه مناسبات با کشورهای آسیای میانه بسیار خوب توصیف کرد و بر بهره گیری از ابزار رسانه ای و فرهنگی برای شناساندن این قابلیتها تاکید کرد.

وی گفت: سرخس به عنوان مدخل ورودی و خروجی کشورهای آسیای میانه و منبع عظیم ظرفیتهای بالای فرهنگی و اقتصادی شرق کشور باید بیش از پیش در جامعه شناسانده شود و نقش رسانه ها در این خصوص بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی اظهار داشت: باید با برگزاری همایش "سرخس شناسی" در گستره استانی و حتی ملی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سرخس در جامعه معرفی شود و دانشکده خبر مشهد با توجه به توانمندی و پتانسیلهای خاص خود برای برگزاری این همایش نقش محوری و تاثیر گذار دارد.

وی اضافه کرد: بخش اعظمی از جمعیت کشورهای 350 میلیون نفری آسیای میانه علاقمند به امام رضا (ع) هستند.

این مسئول تصریح کرد: دانشکده خبر مشهد با پرورش نیروهای مستعد و توانمند می تواند مناسبات فرهنگی فی مابین کشورمان با ممالک آسیای میانه را به خوبی تقویت کند.

وی دانشکده خبر مشهد را پایگاه فرهنگی شرق کشور و برخوردار از ظرفیتهای بسیاری برای آموزش تخصصی فعالان رسانه ای توصیف کرد و گفت: این دانشکده باید ظرفیتهای خود را به مخاطبان در استان و منطقه معرفی کند.

بوستانی آمادگی خود را برای بهره گیری از ظرفیتهای دانشکده خبر مشهد برای برگزاری دوره های آموزشهای آزاد در مسائل مرتبط با رسانه در سرخس اعلام کرد.

وی اضافه کرد: دانشکده خبر با توجه به قابلیت های خود در توسعه مناسبات فرهنگی با سایر کشورهای همجوار می تواند نقش مهمی داشته باشد.

بوستانی در پایان خواستار استفاده از ظرفیت خاص استان خراسان رضوی و مشهد و دانشکده خبر این شهر برای تقویت مناسبات فرهنگی، علمی، دینی و شناساندن آداب و رسوم استانهای خراسان به کشورهای همجوار و آسیای میانه شد.