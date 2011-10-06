مشارکت کودکان در تصمیم گیریها دنیای بهتری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی به مناسبت روز جهانی کودک پیام داد.

در متن این پیام که نسخه ای از آن به دفتر خبرگزاری مهر ارسال شده، آمده است: همه ساله روز جهانی کودک بهانه ای است برای اینکه به خودمان یادآوری کنیم که کودکان در کنارمان هستنند، در کنارمان زندگی می کنند و حق دارند که شاد باشند، بازی کنند، غذای مناسب داشته و از بهداشت و امکانات یادگیری بهره مند باشند.

این پیام می افزاید: یادمان نرود که کودکان حق دارند انتظار داشته باشند، نظر بدهند و از همه مهمتر این که کودکان باید جدی گرفته شوند.

در این پیام خطاب به خانواده ها و مسئولان توصیه شده است: بدانند که کودکان از چه حقوقی برخوردارند و نهایت تلاششان را بکنند که کودکان در فعالیتهای مربوط به خودشان مشارکت داشته باشند.

در ادامه این متن آمده: ما می توانیم به کودکان کمک کنیم و دنیای بهتری برایشان بسازیم، اگر به آنها اهمیت داده و آنها را در تصمیم گیریها مشارکت دهیم.

در متن پیام استاندار البرز، از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان نهادی که در کنار نهادهای فرهنگی دیگر مرتبط با کودکان نقش بسزایی در این امر دارد یاد شده است.

پیام استاندار البرز، با تبریک فرارسیدن 16 مهرماه روز جهانی کودک به همه کودکان ایران به ویژه کودکان استان البرز و ابراز امیدواری که کودکان امروز مردان روشن ضمیر آینده و مدافعان جدی حق و حقیقت و یاوران اسلام ناب محمدی و حافظان ایران اسلامی باشند، خاتمه می یابد.