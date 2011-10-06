کمیته امداد در حوزه کارآفرینی ظرفیت های جدیدی ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر حاج نقی درآیین آغازین نخستین همایش کار و کار آفرینی در فرهنگ رضوی، از برگزاری جشن خودکفایی یک هزار و 200خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام که از طریق وام های این نهاد خودکفا شده اند همزمان با برگزاری این همایش خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان با اشاره به این موضوع که در سال جهاد اقتصادی کمیته امداد استان گام های موثری در اشتغال زایی برداشته، تصریح کرد: خانواده های تحت پوشش با دریافت وام های خودکفایی بدون نیاز به حمایت سازمان های حمایتی می توانند در شرایط مناسب زندگی خود را اداره کنند.

حاج نقی گفت: دهه کرامت بستر عظیم برای دمیدن روح امید به مردم و مبارزه با تهاجم فرهنگی و فرصتی برای تبیین فرهنگ اهل بیت و توجه به خویشتن و ارزشهای والای انسانی است.

وی ادامه داد: کار و تلاش زمینه ساز رشد و سعادت آدمی است و بدون این تلاش رفاه و آسایشی برای مردم به وجود نمی آید.

وی با اشاره به این موضوع که زمین انباشته از نعمت های گوناگون است تصریح کرد: با توجه به نعمت های فراوان در زمین فقر مادی برای مردم زمین معنا و مفهومی ندارد اما با توجه به توزیع ناعادلانه ثروت بعضی از مردم در فقر به سر می برند.

وی افزود: افزایش بهره وری از امکانات رشد و توسعه همه جانبه را در جامعه گسترش می دهد و دست اندرکاران جامعه باید به توسعه فرهنگی در بین مردم توجه داشته باشند.