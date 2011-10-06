پیروزی مقابل دبیری در قم کار سختی نیست

علی ابراهیم بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما برای عقب نماندن از سایر بالانشینان جدول رده‌بندی و تثبیت موقعیت خود در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال، فقط برای پیروزی به میدان خواهد رفت.



وی ادامه داد: برای کسب سه امتیاز مسابقه این هفته برابر تیم فوتسال دبیری تبریز با تمام قوا به میدان خواهیم رفت و خوشبختانه بازیکنان تیم صبای قم از هر نظر در شرایط آمادگی کامل قرار دارند و برای کسب پیروزی قاطع در این دیدار مصمم هستیم.



گلزن تیم فوتسال صبای قم در ادامه با اشاره به حساسیت‌های این دیدار، افزود: در فصل جاری لیگ برتر هنوز موفق نشده‌ام بازی‌های حفاری را ببینم، اما این تیم در لیگ امسال با وجود تغییر و تحولاتی که داشته، نتایج خوبی کسب نکرده است.



وی تصریح کرد: تغییر و تحولات زیاد در تیم فوتسال دبیری تبریز موجب شده است تا نتوانیم نسبت به نوع بازی این تیم شناخت کافی داشته باشیم اما با توجه نتایج ضعیفی که آنها در دیدارهای قبل گرفته اند و انگیزه بسیار بالایی که داریم، فقط برای کسب سه امتیاز به میدان خواهیم رفت.



ابراهیم بیگی اظهار داشت: همین پر انگیزه بودن تیم و هماهنگ شدن تیم در بازی‌های اخیر است که در مسابقه این هفته ما را با روحیه مناسب‌تر به مصاف دبیری تبریز می‌فرستد و به همین خاطر همراه با دیگر بازیکنان صبای قم، هرگز دبیری تبریز را دست کم نخواهیم گرفت.



وی در مورد پیش‌بینی خود از نتیجه بازی این هفته صبای قم با دبیری تبریز در سالن شهید حیدریان قم، ابراز داشت: فقط می‌توانم بگویم که برای کسب پیروزی پرگل و سه امتیاز مسابقه به این شهر می‌رویم و قطعا این بازی را نیز با پیروزی پشت سر خواهیم گذاشت.



این بازیکن که در دیدار قبل برابر راه ساری زننده یکی از گل‌های پیروزی بخش صبا بود، در ادامه به وضعیت تیم صبای قم در شرایط فعلی لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور اشاره کرد و افزود: مسئولان باشگاه صبای قم به خوبی از تیم حمایت می‌کنند و برای کسب موفقیت در لیگ برتر شرایط خوبی فراهم است، ما هم برای دستیابی به مکانی مناسب در لیگ سیزدهم تلاش می کنیم.



ابراهیم بیگی اضافه کرد: قرار گرفتن صبای قم در بین سه تیم بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر این فصل قطعا تداوم خواهد داشت و با تلاش تمام بازیکنان تیم در ادامه بازی‌های لیگ برتر امتیازات لازم را جمع آوری خواهیم کرد تا قدرت فوتسال قم و توانایی فوتسالیست های قمی را نمایان کنیم.



وی با اشاره به نتایج صبای قم تصریح کرد: در چند بازی این فصل که امتیازات ارزشمندی کسب کرده ایم، نقطه مثبت کار تیم ما هماهنگ بودن در مقابل حریفان بود، اتفاقی که قطعا در بازی این هفته برابر دبیری تبریز نیز رخ خواهد داد و تیمی آماده در میدان مسابقه خواهیم بود.



دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و دبیری تبریز از هفته هفتم نیم فصل نخست مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 فردا جمعه پانزدهم مهر ماه به میزبانی صبا در سالن حیدریان قم برگزار می‌شود.

