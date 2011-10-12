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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

اسدپور در گفتگو با مهر:

تغییر کلاس خط لوله انتقال گاز به آذربایجان اجرایی شد

تغییر کلاس خط لوله انتقال گاز به آذربایجان اجرایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار آستارا از اجرایی شدن طرح تغییر کلاس خط لوله انتقال گاز به جمهوری آذربایجان در این شهرستان خبر داد.

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تغییر کلاس خط لوله انتقال گاز به آذربایجان از مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان است، افزود: از زمان های گذشته گاز از این منطقه به کشور آذربایجان صادر می شود.

وی همچنین کلاس خط لوله انتقال گاز به آذربایجان را هم اکنون 30 اینچ ذکر کرد و اظهارداشت: این تغییر کلاس با اقدامات خوب دولت به طول 12 کیلومتر در مسیر قره سو، شیلات محله لوندویل و آستارا انجام خواهد شد.

فرماندار آستارا گفت: از مجموع این مسیر هفت کیلومتر مراحل جوشکاری و نصب لوله ها به انجام رسیده است.

وی افزود: هر 1.5 کیلومتر از اجرای این طرح یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

اسدپوردر ادامه هدف از اجرای این طرح را کم کردن حریم ها، افزایش ایمنی و رونق ساخت و ساخت در منطقه عنوان کرد.

کد مطلب 1425948

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