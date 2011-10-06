جزئیات توطئه ترور کرزای/ سوء قصد کنندگان از پاکستان هدایت می شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات امنیتی و اطلاعاتی افغانستان اعلام کردند طرح ترور رئیس جمهوری این کشور را کشف و در ارتباط با آن 6 نفر را دستگیر کرده اند. "لطف الله مشعل" سخنگوی دستگاه اطلاعاتی افغانستان با اعلام این مطلب از وابستگی افراد دستگیر شده به القاعده و شبکه تروریستی حقانی خبر داد.

بر این اساس یکی از این افراد "محیب الله احمدی" محافظ شخصی کرزای است که مانند وی از اهالی قندهار است. در میان دستگیر شدگان همچنین یک استاد دانشگاه کابل و سه دانشجو دیده می شوند. مشعل تاکید کرد این گروه از سوی دو تبعه عرب در پاکستان هدایت می شده است.

وزارت کشور افغانستان نیز خبر کشف توطئه ترور کرزای و دستگیری اعضای گروهی 6 نفره را تایید کرد که در وزیرستان شمالی آموزش دیده و توسط "سید آقا" استاد علوم دینی و متاثر از تعلیمات القاعده، رهبری می شدند.

به گفته مشعل بجز محافظ کرزای دیگر اعضای این گروه در ماه سپتامبر برای آموزش و تحویل گرفتن کمربندهای انفجاری به منطقه قبیله نشین وزیرستان در پاکستان سفر کرده اند. این در حالی است که دستگاه اطلاعاتی پاکستان بدنبال دستگیری چند استاد دانشگاه، دانشجو و یک خبرنگار در ارتباط با این پرونده است.

مخالفان کرزای پیش از این در آوریل 2008 نیز تلاش کردند وی را در جریان یک مراسم رژه ارتش افغانستان در کابل ترور کنند که این اقدام ناکام ماند. گفتنی است کشف این توطئه یک هفته پس از ترور "برهان الدین ربانی" رئیس شورای عالی صلح افغانستان در کابل انجام می گیرد.