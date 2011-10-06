مدارس گلستان نیازمند تجهیز است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر پنجشنبه در شورای مدیران آموزش و پرورش شهرستانهای استان، به مدیریت شهرستان ها تکلیف کرد تا به مدارس شبانه روزی سرکشی کنند و مدارس سمپاد، شاهد و نمونه دولتی را در حد مطلوب تجهیز هوشمند کنند.

وی اظهار داشت: برای بالا رفتن بهره وری و وارد شدن دانش آموزان کار و دانش و هنرستانی در عرصه کار و تلاش، مدیران برخی از کارهای مدارس مانند ساخت و یا تعمیر میز و نیمکت ها ی مدارس را به این آموزشگاه ها واگذار کنند.

وی درخصوص طرح شش سه سه گفت: این طرح که در سال 63 تصویب شده بود در سال آتی باید قابلیت اجرایی یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان به دانشگاه ویژه فرهنگیان اشاره کرد و گفت : این مراکز تحت عنوان پردیس و مختص فرهنگیان از زمستان امسال آغاز به کار خواهند کنند.

وی با تاکید به مدیران آموزش و پرورش بر متن قرار گرفتن آن ها در مسائل آموزش و پرورش سفارش کرد که هر 15 روز یکبار برای توجیه مسائل با مدیران و معلمان مدارس جلساتی تشکیل دهند، همچنین از آنها خواست شرایطی فراهم کنند تا معلمان و کادر اداری مدارس و ادارات با آرامش و آسودگی بتوانند ادامه تحصیل دهند.

پایین محلی گفت: نیروهای فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس و دکترا اگر دارای قرارداد کار معین هستند نباید در واحد های آموزشی تحت هیچ شرایطی مشغول به کار باشند.

وی همچنین از مدیران آموزش و پرورش خواست در کسب آمار و ارقام دانش آموزان نظارت مستقیم داشته باشند و از ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی بدون کارت شناسایی و یا بدون مجوز امور اتباع خارجی خودداری کنند.