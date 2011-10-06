دومین جشنواره شعر رضوی به زبان عربی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این مراسم با بیان اینکه این جشنواره نعمتی از جانب خداوند است، به ذکر سخنانی از برخی بزرگان اشاره کرد و گفت: عبدالرحمان جامی در قرن 10 در کتاب شواهد النبوة می گوید: آنچه در کتاب ها و بر زبان های مردم از کرامات حضرت رضا (ع) جاری است بسیار کوچک و قطره ای از دریای علم و فضایل حضرت است.

آیت الله موسوی جزایری افزود: فضل الله حنفی در قرن 10 می گوید: امام رضا (ع) حیات دل و جان است، تمام حاجات در بارگاه او برآورده می شوند و چگونه اینگونه نباشد که او واصل امام شیعیان و امام به حق است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه با ارسال فراخوان جشنواره در عرصه ملی و بین المللی که بیش از شش ماه صورت پذیرفت، بیش از 120 شاعر از داخل و خارج از کشور، 233 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که با بررسی های عالمانه هیئت داوران و هیئت علمی جشنواره، در نهایت 22 اثر برای قرائت شعر و هشت اثر به عنوان آثار برگزیده جشنواره انتخاب شدند.



حجت الاسلام سید لطف الله سپهر افزود: نقش شعرای عرب شیعی در صدر اسلام و به ویژه در دوران اهل بیت عصمت و طهارت غیر قابل انکار است که از جمله آنها می توان به دعبل خزاعی در دوران علی بن موسی الرضا (ع) اشاره کرد که تحول بزرگی در ادبیات دینی، اسلامی و عربی به وجود آورد.



وی با اشاره به شخصیت دعبل خزاعی، گفت: دعبل تنها یک ادیب و شاعر نبود بلکه یک مجاهد، مبلغ و مبارز در اختیار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت بود.



در پایان هشت برگزیده جشنواره به ترتیب، احمد الحدراوی به عنوان نفر اول از عراق (نجف اشرف)، فاضل سکرانی از شادگان نفر دوم، عبدالقادر مقدم از شادگان نفر سوم، رحیم سواری از سوسنگرد نفر چهارم، واثق العیساوی از عراق نفر پنجم، سمیر عبیداوی از سوسنگرد نفر ششم، زید السلامی از عراق (نجف) نفر هفتم و عبد السیوطی از هویزه به عنوان نفر هشتم معرفی شدند.



