چهاردهمین همایش ملی شهروند الکترونیک در اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار اراک در این همایش که ظهر پنج شنبه در کانون امام خمینی شهر اراک برگزار شد اجرای طرح شهروند الکترونیک را بستر ساز رشد و توسعه شهر اراک عنوان کرد و گفت: تجهیز شهرها و شهروندان آنها به علوم و فناوریهای روز دنیا امروز از ضروریات اجتناب ناپذیر زندگی در جوامعه در حال توسعه است.

مرتضی میری ادامه داد: در شرایطی که سرعت رشد و پیشرفت علوم روز دنیا به سرعت دقیقه است تجهیز جوامع به دانش روز باید با برنامه ریزی و هوشیاری مسئولین با دقت و سرعت بیشتری عملی شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ انجام الکترونیک کارها یکی از زیرساختهای لازم در توسعه پر شتاب دنیاست و طرح شهروند الکترونیک نیز در این راستا در سراسر کشور در حال اجراست.

شهردار اراک با اشاره به دسترسی به خدمات مورد نیاز یک زندگی شهری در طول شبانه روز را ویژگی طرح شهروند الکترونیک برشمرد و گفت: باید با ایجاد زیر ساختهای لازم اینترنتی بستر اجرای موفق این طرح را در شهر اراک بیش از پیش فراهم کرد.

میری افزود: با توجه به وسعت خدمات شهرداریها به مردم پیشگامی شهرداریها در اجرای طرح شهروند الکترونیک ستودنی است و هر روز شاهد نوای بلندتر آهنگ این خدمت به مردم جای جای کشور هستیم.

وی ارائه خدمات به روز و به هنگام را یکی از دغدغه های مدیریت شهری کشور برشمرد و گفت: با اجرای طرح شهروند الکترونیک این دغدغه هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شود.

شهردار اراک یادآور شد: در راستای اجرای طرح شهروند الکترونیک 150 هزار نفر از شهروندان اراکی آموزشهای این طرح را به صورت رایگان دریافت می کنند.

میری تاکید کرد: با توجه به نقش رسانه در آگاهی بخش به جامعه اصحاب قلم باید از امروز رسالت خطیر خود در جلب مشارکت مردمی در قالب این طرح انجام دهند.

گفتنی است درپایان این همایش، تفاهم نامه طرح سراسری شهروند الکترونیک مابین شهرداری اراک و شورای عالی سیاستگذاری ستاد آموزشهای نوین الکترونیک کشور مبادله شد.