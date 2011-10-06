حجت الاسلام مهندسی در دانشگاه معارف اسلامی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه معارف اسلامی شامگاه چهارشنبه با حضور حجت الاسلام محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و طلاب و دانش پژوهان این دانشگاه برگزار شد.



در این مراسم با پخش کلیپ و نماهنگی از مقام علمی و اخلاقی آن مرحوم تجلیل شد.



حجت الاسلام مهندسی، مدیرگروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی بود که چندی قبل بر اثر ضایعه قلبی دار فانی را وداع گفت.



حجت الاسلام محمدیان در این مراسم در سخنانی به تجلیل از شخصیت ایشان پرداخت وگفت: طلاب و دانش پژوهان باید با الگو از چنین افرادی از فرصت بی نظیری که در اختیار دارند برای ترویج اخلاق و علم استفاده کنند.



وی اظهارداشت: رسالت روحانیت در دنیای امروز بسیار زیاد است و ما تنها وظیفه نداریم سلسله‌ای از مطالب دینی را به مردم بیاموزیم بلکه باید الگوی عملی هم باشیم.



همچنین حجت الاسلام ابراهیم کلانتری نیز به تجلیل از آن مرحوم پرداخت و گفت: مرحوم مهندسی مدیریت گروه اخلاق این دانشگاه را برعهده داشت و زحمات زیادی برای رونق و رشد علمی دانشگاه معارف اسلامی متحمل شد.



گفتنی است، حجت‏‌الاسلام محمدمهدی مهندسی، از استادان گرانقدر و معروف حوزه علمیه قم و دانشگاه بود.



وی به تاریخ 1332 در شهر آباده، چشم به جهان گشود و در سال 1354 رسما وارد حوزه علمیه قم شد.



حجت الاسلام مهندسی پس از تحصیل دروس مقدماتی از ادبیات و منطق و غیره، شرح لمعه را در محضر "آیت الله باکوئی"، رسائل را خدمت " آیت الله اعتمادی" و مکاسب را از محضر "مرحوم آیت الله العظمی اشتهاردی" و "آیت الله ستوده" فراگرفت. همزمان شرح تجرید الاعتقاد را خدمت حکیم الهی " آیت الله انصاری شیرازی" و بدایةالحکمه را در محضر "آیت الله نجفی شهرضائی" شروع و ادامه آن را از محضر " آیت الله ممدوحی" استفاده کرد.



استاد خارج فقه و اصول ایشان "حضرت آیت الله العظمی حاج میرزا جواد تبریزی" بود و مدتی نیز از درس خارج اصول "حضرت آیت الله العظمی سبحانی" استفاده کرد.



وی پس از بدایة الحکمه، شرح منظومه سبزواری قدس سره، در منطق و فلسفه و پس از آن اسفار را در محضر حکیم الهی آیت الله انصاری شیرازی گذرانده است.



همچنین کتب معتبر عرفان از جمله تمهید القواعد ابن ترکه، شرح فصوص الحکم و مصباح الانس را در خدمت " آیت الله العظمی یحیی انصاری شیرازی" قرائت کرده است.



وی در 27 تیرماه سال جاری به علت عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.