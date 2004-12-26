وكيل خانواده شهيد رجبي ثاني : بعنوان وكيل اين خانواده از مسئولين محترم قضايي و مراجع رسيدگي كننده سپاسگزارم

منيژه محمدي وكيل خانواده جانباز شهيد محمد رجبي ثاني در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر پيرامون اظهارات سخنگوي قوه قضائيه درخصوص نتايج تحقيقات پرونده شهيد رجبي گفت : قبل از هرچيز بايد عرض كنم كه كمال مزيد امتنان را از طرف خانواده شهيد رجبي ثاني از مسئولين محترم قوه قضائيه دارم . كه حسب دستور رياست محترم قوه قضائيه جناب آقاي آيت الله شاهرودي با تحقيق و تفحصي همه جانبه باب گستردهاي را در تظلمخواهي و احقاق حق اين خانواده محترم گشودند . ضمن آنكه باور و يقين اين خانواده هميشه تنها توسل به قانون و درخواست اجراي آن از مسئولين محترم قوه قضائيه بوده و همچنين ميباشد . در ضمن هم اينك اين خانواده به حصول نتيجه از سوي محاكم صلاحيت دار چشم دوختهاند ، كه حاصل و نتيجه آن قطعا باعث تسلي خاطر و آرامش آنها خواهد شد .
وي افزود : موارد اعلامي از سوي قوه قضائيه مبني بر تخلفات اشخاصي كه نتيجه اعمالشان منتهي به شهادت شهيد رجبي شده است ، همانا مواردي است كه خانواده شهيد و وكالتا اينجانبه از طرف اين خانواده در مراجع قضائي مطرح و درخواست رسيدگي كرده بوديم . و سبب شادماني است كه اينك شاهد شعف اين خانواده هستيم كه از يك سو شاهد دستور رياست محترم قوه قضائيه جهت كشف حقيقت به مراجع متعدد بودهاند و از ديگر سو ميبينند كه درخواست هاي آنها مورد تحقيق و تفحص كلي قرار گرفته و النهايه حاصل اين تحقيقات ، تخلفات و مسامحه بازپرس ، داديار و چهارتن از پرسنل زندان قزلحصار و همچنين پزشك معاينه كنند جسد اعلام شده است .
محمدي متذكر شد : در اينجا من بعنوان وكيل اين خانواده تنها ميتوانم با زباني قاصر از مسئولين محترم و مراجع رسيدگي كننده سپاسگزاري نمايم و درخواست اين را دارم كه تا حصول نتيجه اين پيگيري و اين حمايت همه جانبه از اين خانواده كاسته نشود .
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا نتيجهاي كه اعلام شده است ، همان نتايج مورد نظر شماست گفت : غير از يك مورد و آن هم موضوع ضرب و جرح است كه منتفي اعلام كرده اند . اين موضوعي است كه به وقت خود در مراجع صلاحيت داري كه اين پرونده جهت رسيدگي مورد بررسي قرار بگيرد حضور خواهم يافت و دلايل خود را راجع به آن اعلام خواهم كرد .
وكيل خانواده شهيد رجبي متذكر شد : البته اعلام منتفي بودن اين موضوع بخاطر آن است كه پزشكي قانوني از جسد كالبد شكافي نكرده بود و اگر پزشكي قانوني مسئولانه وظايف قانوني خود را انجام ميدادند شايد اكنون موضوع ايراد ضرب و جرح هم ميتوانست از موارد اعلامي در اين اطلاعيه باشد .
محمدي در پايان اظهار داشت به هرصورت شهودي هستند كه اين جانباز را در بيمارستان عيادت كردهاند و در هر مرجع قضائي كه لازم باشد ، حاضر خواهند شد و شهادت خواهند داد كه به عيادت شهيد رجبي رفتهاند و ايشان را درحاليكه داراي جراحاتي در ناحيه صورت و همچنين سوختگي در دستان بوده ، ديدهاند . و بايد بگويم كه تعداد اين شهود هم كم نيست .
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