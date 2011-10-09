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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

انتصاب مجدد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کرمان

انتصاب مجدد مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی عرب پور مجددا برای یک دوره دو ساله به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، طی حکمی حجت ‌الاسلام مهدی عرب پور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان را به مدت دو سال در سمت خود ابقاء کرد.

سید مهدی خاموشی در این حکم موفقیت وی را با اتکا به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (عج ) در انجام امور محوله خواستار شده است.

این حکم در تاریخ 11 مهر ماه سال جاری صادر شده است.

گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی کرمان طی مدت مدیریت حجت الاسلام مهدی عرب پور خدمات گسترده ای را در کرمان انجام داده است و طی سال جاری نیز به عنوان دستگاه نمونه جشنواره شهید رجایی معرفی شده است.

کد مطلب 1425961

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