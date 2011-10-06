150 هزار لیتر سوخت قاچاق در ریگان کشف شد

سرهنگ غلامرضا سام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته در ریگان طی سال گذشته می توان به کشف 150 هزار لیتر سوخت قاچاق،51 کیلوگرم هروئین، 600 کیلوگرم تریاک، 31 لیتر مشروبات الکلی، 91 مورد تجهیزات ماهواره ای و 786 مورد کشف سی دی غیر مجاز اشاره کرد.

سرهنگ سام نژاد با اشاره به دستگیری 391 نفر اتباع خارجی در ریگان افزود: ماموران نیروی انتظامی ریگان موفق به کشف 60 مورد سلاح غیر مجاز، کشف243 مورد احشام قاچاق در این شهرستان شده اند.

وی با اشاره به راه اندازی پاسگاه عباس آباد سردار و ناصریه اظهار داشت: با توجه به عبور و مرور زیاد در جاده ترانزیتی ریگان چابهار به زودی پلیس راه ریگان ایرانشهر در سه راهی گنبکی آغاز به کار خواهد کرد.

این مسئول ادامه داد: طی سال گذشته 220 دستگاه خودرو و557 موتورسیکلت در ریگان توقیف شدند.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: به این مناسبت در اولین روز از هفته نیروی انتظامی ویزیت رایگان در مناطق محروم شهرستان ریگان انجام شد.