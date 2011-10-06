فهرست نهایی تیم ملی فوتسال اعلام شد/ پنج بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال بزرگسالان کشورمان به منظور شرکت در تورنمنت "گرند پریکس" برزیل 21 مهر تهران را به مقصد برزیل ترک می کند.

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتسال ایران روز پنجشنبه مورخ 21/7/90 ساعت 21:45 تهران را به مقصد سائوپائولو ترک خواهد کرد.

بر این‌ اساس 14 بازیکن زیر به سرمربیگری علی صانعی راهی برزیل خواهند شد و در تورنمنت جایزه بزرگ برزیل شرکت می کنند:

مهدی جاوید، حسین طیبی، محمد طاهری، علی اصغر حسن‌‎زاده و جواد اصغری مقدم، (فولاد ماهان اصفهان)، مجتبی نصیری‌نیا، احمد اسماعیل‌پور و مجید لطیفی (شهید منصوری قرچک)، وحید شمسایی، محمد کشاورز و مصطفی نظری (گیتی پسند اصفهان)، حمید احمدی (شرکت ملی و حفاری ایران)، مصطفی طیبی (فیروز صفه اصفهان) و سعید تقی‌زاده (صبای قم)

پیش از این علی صانعی 19 بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت کرده بودند که از جمع آنها پنج بازیکن به نام‌های مجید تیکدری نژاد و علی کیایی (شهید منصوری قرچک)، قدرت الله بهادری (فیروزصفه اصفهان)، هادی علی محمدپوراهری (میثاق تهران) و علیرضا صمیمی (شرکت ملی و حفاری ایران) از فهرست تیم خارج شدند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در سه دوره حضور در تورنمنت فوتسال جایزه بزرگ برزیل به دو عنوان دومی و یک عنوان چهارمی دست پیدا کرده است.