به گزارش خبرنگار مهر،بنا بر دستور هفته آینده مجلس، سوال امین شعبانی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، سوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و سوال محمدرضا خباز نماینده کاشمر، از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس در هفته آینده قرار دارد.

همچنین قرار است، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصادی و دارایی برای پاسخگویی به جمعی از نمایندگان و رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری به منظور پاسخگویی به سوال علی اکبر اولیا نماینده یزد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

