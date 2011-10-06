  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

برای پاسخ به نمایندگان؛

پنج وزیر هفته آینده به مجلس می‌روند

پنج وزیر هفته آینده به مجلس می‌روند

وزیران جهاد کشاورزی، خارجه، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان هفته آینده در خانه ملت حضور خواهند یافت.

به گزارش خبرنگار مهر،بنا بر دستور هفته آینده مجلس، سوال امین شعبانی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی، سوال مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و سوال محمدرضا خباز نماینده کاشمر، از حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس در هفته آینده قرار دارد.

همچنین قرار است، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصادی و دارایی برای پاسخگویی به جمعی از نمایندگان و رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری به منظور پاسخگویی به سوال علی اکبر اولیا  نماینده یزد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
 

کد مطلب 1425971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه