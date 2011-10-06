12 هزار دانش آموز زنجانی از مناطق جنگی بازدید می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اولین کاروان دانش‌آموزی راهیان نور، امشب از زنجان عازم مناطق جنگی جنوب خواهد شد افزود: در اولین مرحله از اعزام کاروان‌های دانش‌آموزی، 5 هزار و 129 دانش‌آموز پسر به جنوب سفر خواهند کرد که این افراد در قالب 10 کاروان به همراه 666 نفر از فرهنگیان اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اعزام دانش‌آموزان مقطع دوم دبیرستان برای یادگیری درس آمادگی دفاعی ادامه داد: دوران دفاع‌مقدس، تاریخ پر افتخار ایران اسلامی است که اقشار مختلف جامعه به ویژه نوجوانان باید با دلاورمردی‌های رزمندگان در این برهه از تاریخ ایران اسلامی آشنا شوند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، ادامه داد: جوانان، سرمایه‌های عظیم اسلام هستند که باید با ارزش‌های دفاع‌مقدس و فرهنگ جهاد و شهادت آشنا شوند و کاروان‌های راهیان نور این امکان را می‌دهد تا این قشر آشنایی بیشتری با این فرهنگ داشته باشند.

سردار کرمی با بیان اینکه در سال‌های گذشته اردوهای راهیان نور فقط در ایام خاصی به مناطق جنگی رهسپار می‌شدند افزود: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شده است کاروان‌های راهیان نور در 2 قالب پسران و دختران در طول سال به این مناطق اعزام شوند.

وی افزود: امسال مقرر شده است یک میلیون نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شوند که 900 هزار نفر از این افراد را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی به اعزام هفت هزار و 47 دانش‌آموز دختر برای نخستین بار به مناطق جنگی جنوب برای یادگیری عملی درس آمادگی دفاعی اشاره کرد و یادآور شد: دختران از اول بهمن‌ماه تا پایان این ماه به جنوب اعزام خواهند شد.

سردار کرمی به اعزام 2 هزار 757 نفر در تابستان امسال به منطقه جنگی غرب نیز اشاره کرد و گفت: در ایام تابستان افراد به این بخش از مناطق جنگی عزیمت می‌کنند.