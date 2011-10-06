به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عربشاهی شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی که به همت دانشجویان دامپزشکی گرمسار و قم در سالن اجتماعات بعثت سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: انجمن صنفی دانشجویان قمی که در رشته دامپزشکی در سراسر کشور تحصیل می‌کنند بزودی در قم تشکیل می‌شود که تشکیل این انجمن برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود.



وی ادامه داد: نظام دامپزشکی بر اساس رسالت‌های خود کار نوینی را شروع کرده است که از جمله آن می‌توان به برگزاری اولین همایش صنعت طیور کشور در قم اشاره کرد.



رئیس نظام دامپزشکی قم افزود: همایش بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی در قم در فروردین‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد.



عربشاهی گفت: تعاونی مسکن دامپزشکی استان نیز تاکنون 24 واحد مسکونی را آماده کرده و به متقاضیان واگذار کرده است.

