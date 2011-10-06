کارگاه تولید خوراک دام شرق کشور در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صابری پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه هفته دامپزشکی در جمع کارکنان این نهاد اظهار داشت: کارگاه صنعتی تولید خوراک دام در دهه فجر امسال در این استان به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه افتتاح این کارگاه مدت زمان تولید خوراک دام را از دو ماه به 42 روز کاهش می دهد، افزود: این پروژه موفقیت بزرگی برای استان محسوب شده و یک کارگاه منحصر به فرد در شرق کشور است.

صابری پویایی اقتصاد را در گرو توجه بیشتر به جایگاه دامپزشکی دانست و بیان داشت: یکی از دلایل افزایش بیماران سرطانی در استان عدم توجه مناسب به وظیفه دامپزشکی است.

نماینده مردم سربیشه ونهبندان در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: خدمات دامپزشکی استان از نظر کمی و کیفی در مقایسه با سایر استان ها پیشرفت چشمگیری داشته است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان این که دامپزشکی پیشگام در تامین امنیت غذایی کشور است، گفت: این مجموعه محور توسعه پایدار در کشور است.

محمد رضایی اظهار داشت: دامپزشکی به صورت غیر مستقیم با تامین سلامت دام در سلامت جامعه تاثیر عمده ای دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که دامپزشکی در زمینه ارائه خدمات پزشکی عملکرد خوبی داشته است، عنوان کرد: این در حالی است که جایگاه این مجموعه برای مردم شناخته شده نبوده، بنابراین تلاش بیشتری باید برای معرفی وظایف و عملکرد آن انجام شود.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی در پایان گفت: فعالان عرصه دامپزشکی از اصلی ترین قشر موثر در ارتقا اقتصاد جامعه هستند چراکه با حفظ سلامت طیور تولید ناخالص داخلی افزایش چشمگیری پیدا می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه خدمات بخش دامپزشکی در کشور ناشناخته است، افزود: این مجموعه علاوه بر حفظ سلامت دام و طیور اقداماتی از جمله شناسایی مناطق آلوده، قرنطینه کردن دام های بیمار، آزمایش خوراک دام ها ونظارت برذبح دام ها را در دستور کار دارد.

غلامرضا هادربادی بابیان اینکه 49 درصد از بیمارها بین انسان ودام مشترک است، یادآور شد: همچنین 114گونه از بیماری های نوظهور از دام به انسان منتقل می شود و این امر وظایف دامپزشکی را دوچندان می کند.