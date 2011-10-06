به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از موسوعه معارف الکتاب و السنه و دانشنامه قرآن و حدیث که در موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث در قم برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ‌در بررسی اینگونه تالیفات که حوزه اهتمام به تولید آن دارد سه وجه مهم را باید مد نظر قرار دارد.



وی با بیان اینکه یک وجه مربوط به نخبگان و متخصصان در حوزه دانش اسلامی است بیان کرد: قائدتا کار بزرگ دانشمندان و پژوهشگران اسلامی این است که از دورن تاملات خود راهی به بطون قرآن باز کرده و بتوانند کشف حقیقت کنند.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی از نحله‌ها تنها یافتن مراد مولف و در برخی دیگر تنها توجه به نثر نوشته شده مورد نظر است بیان کرد: در حوزه دین و بخصوص ما مسلمانان که قرآن را کلام الهی می‌دانیم علاقه عموم بر این است که بتوان مراد مولف را کشف کرد.



وی افزود: قرآن کریم سندی قطعی است و مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند مار ا در کشف حقیقت کمک کند مجموعه احادیث و روایات است که شیعه از این جهت دارای منابع بسیار زیادی است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث عقلانیت ادامه داد: ‌در احادیث عقلانیت جدای از ملاحظاتی که برای آن وجود دارد مورد توجه است و بدیهیات عقلانی می‌تواند بخشی از فطریات را بیان کند.



وی در ادامه اظهار کرد: وجه دیگر در بحث دانشنامه نیاز عموم مردم به معرفت دینی است که توسط علما و خطبا سامان پیدا می‌کند.



آشنا کردن مردم با اندیشه های دین باید از طریق اغنا باشد

لاریجانی ادامه داد: ‌در این روش آشنا کردن عموم مردم به اندیشه‌های دینی در بهترین روش باید با اغنا باشد که در اینجا توجه به کلام اسلامی و احادیث بسیار مهم است.



وی با بیان برخی از خطبا توجیه ابعاد سیاسی را نیز انجام می‌دهند بیان کرد: اولین وظیفه خطبا و اصحاب منبر هدایت دینی مردم است که از طریق سنی انجام می‌شود که بهترین روش نیز است.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه وجه سوم مربوط به تعاملاتی است که با جهان اسلام وجود دارد اظهار کرد: امروز موج توجه به سنت اسلامی در دنیای اسلام و رجوع به نصوص اسلامی افزایش یافته است و در این مواجهه تشیع به دلیل گستردگی معارف اسلامی و اسلوب عقلانی که در کشف بطون حقایق دینی از آن بهره‌مند است می‌تواند تعامل بسیار مفیدی را با عالم اسلام داشته باشد و مانع از تخریب چهره اسلام توسط سلفیت و وهابیت شود.



وی تاکید کرد: از وظایف مهم حوزه تعامل با جهان اسلام با بهره گیری و ترویج اندیشه‌های اسلامی خالص و برگرفته از قرآن و حدیث است.