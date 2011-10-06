به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از جوانان فعال سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان کرمان در پاسخ به دیدگاه‌های برخی از حاضران نسبت به آینده انقلاب و نظام، یأس و ناامیدی را در مرحله کنونی انقلاب و نظام اسلامی مضر دانست و گفت: اگرچه ممکن است به خاطر عملکرد بد سلیقه‌ای برخی اشخاص، به ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب صدمه وارد شده باشد، اما در هیچ شرایطی نباید امید به اصلاح امور را از دست داد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم، مشارکت حداکثری و جلب اعتماد مردم را از شرایط یک انتخاب خوب برشمرد و تصریح کرد: می‌توان با فراهم نمودن شرایط مدنظر فعالان سیاسی دلسوز نظام و گسترش آگاهی‌بخشی و نقد منصفانه، فضای مناسبی‌ برای مردم و گروه‌ها برای حضور در انتخابات فراهم کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی افزایش امید در جامعه برای بهبود فضای موجود، با اشاره به این‌که مردم ما مسلمانند و انقلاب خود را نیز دوست دارند حضور هوشیارانه، آگاهانه و منتقدانه مردم را یکی از راه‌های افزایش امید به اصلاح امور عنوان کرد و گفت: حفظ ارتباطات سالم، افزایش مطالعه، آگاهی‌بخشی به جامعه و انتقادات مفید در میان جوانان، نخبگان و اقشار تأثیرگذار جامعه، می‌تواند عرصه را بر افراد ناصالح و بدخواه نظام تنگ و امید به اصلاح را بیشتر کند.

وی در پاسخ به درخواست برخی از حاضران مبنی بر حضور بیشتر در عرصه سیاسی کشور و نیز کمک به حل مشکلات، با بیان اینکه در هیچ زمانی نسبت به مسائل و مشکلات کشور بی‌تفاوت نبوده‌ام گفت: در مسائل پیش آمده در یکی دو سال گذشته همواره پیشنهادات و راهکارهای خود را خدمت دلسوزان نظام عنوان کرده‌ام و تا جایی که شرایط سیاسی و فضای کشور نیز اجازه دهد به تلاش‌هایم در جهت رفع مشکلات ادامه خواهم داد.

هاشمی‌رفسنجانی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگاه انقلاب اسلامی ایران در انقلاب‌ها و بیداری اسلامی در منطقه، این تحولات را مبارک خواند و گفت: در سایه آگاهی و هوشیاری روزافزون مردم، دیگر عمر حکومت‌های استبدادی و حاکمان دیکتاتور کوتاه خواهد بود و در بلندمدت مردم منطقه گام در راه صد سال گذشته ایران که همان دستاوردهای انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بوده است، خواهند گذاشت و برای کوتاه و میان‌مدت نیز باید بتوانیم با دیپلماسی فعال، قلوب و اعتماد مردم منطقه را به سمت ارزش‌ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی جلب کنیم.

