به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست ستاد سوخت استان تأکید کرد: شرکت گاز استان باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور فیش قبض گاز بهای مصرفی جدید با احتساب کسر مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/1/90 اقدام و خالص بدهی جایگاه ها را اعلام کند.

وی در خصوص بروز خطا در محاسبه میزان گاز فروخته شده در جایگاه ها و مبلغ مندرج در قبوض بیان کرد: ممکن است میزان بروز خطا ناچیز باشد ولی شرکت نفت در حال بررسی برای رسیدن به یک عدد ثابت به عنوان ضریب خطاست که این موضوع هم در سطح ملی در حال پیگیری است .

کرمی در ادامه تأکید کرد: کارگروهی متشکل از شرکت گاز استان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، معاونت عمرانی استانداری و نماینده صنعت و معدن و تجارت تشکیل و یکی از جایگاهها سوخت CNG به عنوان پایلوت انتخاب و طی مدت 15 روز میزان اختلاف مترینگ شرکت گاز استان (کنتور گاز مصرفی) و دیسپنسر جایگاه ها بررسی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا میزان اختلاف مشخص شود .