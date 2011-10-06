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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۰

کرمی:

بدهی متصدیان جایگاه های سوخت ایلام قسطی می‌شود

بدهی متصدیان جایگاه های سوخت ایلام قسطی می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: متصدیان جایگاه های سوخت س ان جی ، 50 درصد بدهی خود را حداکثر در سه قسط به شرکت ملی گاز پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست ستاد سوخت استان تأکید کرد: شرکت گاز استان باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور فیش قبض گاز بهای مصرفی جدید با احتساب کسر مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/1/90 اقدام و خالص بدهی جایگاه ها را اعلام کند.

وی در خصوص بروز خطا در محاسبه میزان گاز فروخته شده در جایگاه ها و مبلغ مندرج در قبوض بیان کرد: ممکن است میزان بروز خطا ناچیز باشد ولی شرکت نفت در حال بررسی برای رسیدن به یک عدد ثابت به عنوان ضریب خطاست که این موضوع هم در سطح ملی در حال پیگیری است.

کرمی در ادامه تأکید کرد: کارگروهی متشکل از شرکت گاز استان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، معاونت عمرانی استانداری و نماینده صنعت و معدن و تجارت تشکیل و یکی از جایگاهها سوخت CNG به عنوان پایلوت انتخاب و طی مدت 15 روز میزان اختلاف مترینگ شرکت گاز استان (کنتور گاز مصرفی) و دیسپنسر جایگاه ها بررسی و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا میزان اختلاف مشخص شود.

 کرمی در خصوص واگذاری تصدی امور جایگاههای سوخت به بخش خصوصی و نیاز استان به توسعه این جایگاه ها تصریح کرد: باید موضوع اختصاص تسهیلات بانکی به متقاضیان احداث جایگاه ها در کارگروه معاونت عمرانی پیگیری و بررسی و نتیجه آن به شرکت نفت جهت اقدام بعدی ارسال شود.

کد مطلب 1425981

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