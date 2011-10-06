لازمه تحقق دولت الکترونیک شهروند الکتروینک است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور ظهر پنج شنبه با بیان این مطلب در چهاردهمین همایش ملی شهروند الکترونیک که در اراک برگزار شد افزود: رشد روز افزون علوم نوین الکترونیکی در جوامع در حال توسعه بیانگر آن است که عدم ارائه آموزشهای الکترونیکی به شهروندان این جوامع را با نوعی چالش الکترونیکی روبرو خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت با توجه به این مهم در گام نخست طرح تحول اداری را پایه گذاری و نسبت به اجرای آن در قالب 10 محور کاری همت گمارد تا این طرح بستری برای اجرای طرحهای الکترونیکی دیگر در کشور شود.

عضو شورای عالی سیاستگذاری ستاد آموزشهای نوین الکترونیکی کشور بیان داشت: ارتقا سواد IT شهروندان از ضروریات اجتناب ناپذیر کشور است چرا که بی توجهی به این مهم از سوی مسئولین و مردم موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد در آینده ای نزدیک که حسب توسعه علمی جامعه کارها به صورت دور کاری در کشور انجام می شود ایجاد خواهد شد.

حدادپور گفت: در انقلاب روانشناسی که در آینده ای نه چندان دور در کشور شکل می گیرد دورکاری جزء لاینفک اداره امور کشور است و این مهم آموزشهای الکترونیکی را برای همه اقشار جامعه با هر سطح سوادی لازم و ضروری می سازد.