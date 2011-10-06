درویشی : به موسیقی نواحی تعلق دارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی نواحی که در نخستین روز از دومین همایش موسیقی آواها و آیین های موسیقی کار حضور داشت ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف برگزاری این همایش گفت : حضور در این همایش ازدو جهت مرا دگرگون کرد یکی اینکه سهراب محمدی و عیسی قلی پور را بعد از سالها بار دیگر دیدم و دوم اینکه احساسات پاک و بی شائبه آن دو مرا باردیگر به وجد آورد، از همین رو باید گفت آفرین به موسیقیدان های هنر موسیقی نواحی در ایران، آفرین به موسیقیدان هایی که در این همایش حضور دارند آفرین به هوشنگ جاوید که با سختی ها و بیماری هایی که من می دانم با آن مواجه هست در راه خدمت به فرهنگ این سرزمین و به ویژه موسیقی نواحی تلاش کرده و هنوز روحیه خدمتگزاری را از دست نداده است و هر روز پیگیر تر از دیروز به کار خود ادامه می دهد.

این پژوهشگر موسیقی نواحی درادامه افزود : نوعی ریز بیی و دقت نظری در کارهای جاوید وجود دارد که پژوهشگران دیگر از جمله خودمن این ریز بینی و دقت نظر را نداریم به عبارت دیگر جاوید پدیده هایی در موسیقی نواحی را می بیند که بقیه نمی بینند از کنار پدیده هایی که دیگران به راحتی می گذرند او می ایستد و با دقت نگاه می کند و نتیجه می گیرد به همین دلیل است که نوع خاصی از نگاه را درهمایش ها و جشنواره هایی که مدیریت می کند که دنبال میکند که همایش موسیقی کار نمونه هایی از این دقت نظراست .

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود گفت : و درنهایت باید به مرکز موسیقی حوزه هنری آفرین گفت که در طول بیست سال گذشته پرچم دار و حامی موسیقی نواحی در ایران بوده است من شاهد بودم که از سال 69 و 70 با برگزاری جشنواره های متعدد موسیقی اقوام را به مردم معرفی کرد به خوبی به یاد دارم که نخستین همایش به نام " نی نوازان" برگزار شد و پس از آن خودمن جشنوراه موسیقی "هفت اورنگ " را برگزار کردم ؛درسال 76 هم موسیقی حماسی را که از 20 شهر و با حضور 350 هنرمند در همین مرکز برگزار شد به روی صحنه برد و به نوعی رکورد دار جشنواره های موسیقی در طول تاریخ فرهنگ موسیقایی ایران شد .

این پژوهشگر موسیقی نواحی در پاسخ به صحبت های جاوید که گفته بود درویشی نباید صحنه موسیقی نواحی را ترک کند گفت : من صحنه را ترک نکردم بلکه در خانه کار می کنم چراکه معتقدم تحقیق کردن تنها سفر کردن نیست و می توان در خانه هم نشست و تحقیق کرد و درحال حاضر هم من همین کار را می کنم، اما اینکه چرا دلم خواست سکوت کنم باید بگویم که جریان هایی به نادرست وارد موسیقی نواحی شد که ترجیح دادم کنار بکشم و سکوت کنم چون من مرد چپاول نبوده و نیستم من مرد میدان سفرم مرد میدان گفتن و نوشتن هستم.

درویشی در پایان افزود : درپایان باید متذکر شوم هنوز 50 درصد از آثارموسیقایی اقوام ضبط نشده اما در کنار ضبط این آثار نوشتن تئوری موسیقی نواحی به تفکیک را نباید از یاد برد به عنوان مثال تئوری موسیقی کردستان، تئوری موسیقی شرق یا شمال خراسان و ... که کارهایی از این دست به همت مدیری که دغدغه های فرهنگی دارد بر می آید و من رضا مهدوی را دارای این همت بلند می بینم و می خواهم که هزینه و امکانات این امر را فراهم کند .

لازم به ذکر است پس از پایان صحبت درویشی، علی آنی زاده کارشناس مردم شناسی به همراه گروه خود به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی جار بازار متعلق به تهران، قزوین بروجرد و مشهد را اجرا کرد و پس از پایان این بخش طاهره رضایی دکتری زبان انگلیسی ترانه کار ایران و کشورهای انگلیسی را سالها مورد مطالعه قرار داده بود بیان کرد؛ در ادامه مهندس عبداسلام بزرگ زاده مردم شناس منطقه بلوچستان به همراه گروه خود به روی صحنه آمد و قطعاتی از موسیقی منطقه بلوجستان مانند آواهای زنانه ، ماهیگیران و شالیکاران را ضمن ارائه توضیحاتی اجرا کرد و در پایان این مراسم هم استاد ناصر وحدتی پژوهشگر موسیقی گیلان ، مردم شناس و نویشنده به همراه گروه گیلان آواهای کار این منطقه را اجرا کرد .