نیم تن کراک و تریاک در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان ابراز داشت: کامیونی که با بار ضایعات قابل بازیافت از چابهار عازم اصفهان بود با نیم تن مواد مخدر در کرمان توقیف شد.

وی اظهار داشت: ماموران ایست و بازرسی مرصاد چهارشنبه شب حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون 10 چرخ، حامل بار ضایعات که از چابهار عازم اصفهان بود مشکوک و آن را توقیف کردند.

چناریان ادامه داد: ماموران نیروی انتظامی در بازرسی از این کامیون 254 بسته مواد مخدر را که به طرز ماهرانه ای در میان ضایعات قابل بازیافت جاسازی شده بود کشف کردند.

این مسئول انتظامی کرمان تصریح کرد: طی این عملیات 314 کیلو گرم تریاک و 178 کیلو گرم کراک بدست آمد و دو قاچاقچی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شدند.

