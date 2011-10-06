ذوب آهن غرب کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در آیین بهره برداری از این طرح با اشاره به تأخیر در راه اندازی پروژه ذوب آهن اسدآباد، اظهار داشت: امروز باید جبران این تأخیر انجام شود و با گسترش و توسعه آن، این واحد تولیدی را در زمره کارخانه‌های به نام کشور درآورد.

رحیمی با اشاره به نیاز کشور به آهن گفت: مصرف سالانه آهن کشور 21 میلیون تن است که در 10 سال آینده این میزان به 50 میلیون تن خواهد رسید.

کارخانه اسدآباد ظرفیت گسترش و توسعه را دارد

وی با بیان اینکه کارخانه اسدآباد ظرفیت گسترش و توسعه را دارد، اظهار داشت: باید تمام دست اندرکاران این بخش برای تحقق اهداف تلاش کنند.

وی تأکید کرد: در کارخانه ذوب آهن اسدآباد باید از افراد بومی برای اشتغال استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمامی امور در کشور نیاز به پیگیری دارد، گفت: اصلاح ساختارها از این موارد است و چنانچه به آن بی توجهی شود نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

وی اضافه کرد: ذوب آهن اسدآباد در غربت و مظلومیت مراحل را طی کرده است.

رحیمی با بیان اینکه اسدآباد مزیت‌های فراوانی در امر کشاورزی دارد، افزود: این شهرستان با کم آبی مواجه بوده و صرفه جویی آب تأثیر به سزایی در بخش کشاورزی این منطقه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: استفاده از آبیاری بارانی نوین در این زمینه چاره ساز است چراکه آب مصرفی آن در واقع یک سوم آب مصرفی کشاورزان در گذشته است.

معاون اول رئیس جمهور یاداور شد: مناسب سازی فرصت کشاورزی باعث استقرار صنایع در کشور می شود و رفاه نیز خود به خود به وجود می‌آید.

20 تلویزیون فارسی زبان علیه دولت ایران فعالیت دارند

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز 20 تلویزیون فارسی زبان علیه دولت ایران فعالیت دارند، یادآور شد: در داخل کشور نیز عده ای برای جلوگیری از پیشروی کارهای دولت تلاش می کنند.

رحیمی با بیان اینکه یکی از دغدغه های این گروه زیر سئوال بردن سفرهای استانی است، گفت: این گروه سعی داشتند سفرها را وعده های بی عمل نشان دهند.

وی ادامه داد: سفرهای هیئت دولت شهر به شهر انجام می شود و این امر مایه شادمانی و امید در جوانان است.

رحیمی با تقدیر از نمایندگان استان در خصوص پیگیریهای هیأت دولت گفت: تمامی امکانات برای توسعه استان همدان فراهم شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان استان همدان باید با پیگیری‌هایی بیشتر هر چه سریعتر در راستای رفع مشکلات جاده اسدآباد اقدام کنند تا نتایج خوبی حاصل شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت‌: بهره برداری از بزرگترین کارخانه ذوب آهن غرب کشور امیدی برای مردم اسدآباد است.

ذوب آهن غرب کشور نقطه پیشرفت شهرستان اسدآباد است

اکبر رنجبرزاده ذوب آهن غرب کشور را نقطه عطف و پیشرفت شهرستان اسدآباد خواند و گفت: این شهرستان تنها نیم درصد صنعت استان همدان را داراست که با بهره‌برداری از این پروژه و اجرای طرح کنسانتره سنگ آهن در دو سال آینده در زمینه صنعت پیشرفت خوبی را خواهد داشت.

رنجبرزاده با بیان اینکه طرح کنسانتره سنگ آهن در زمینی به مساحت 25 هکتار در کنار ذوب آهن ساخته می‌شود، عنوان کرد: این پروژه نیز با تولید سالانه 600 هزار تن آهن 118 نفر اشتغال مستقیم و 400 نفر غیر‌مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: برای ساخت این کارخانه 36 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است

معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس توسعه معادن و فلزات کشور نیز با بیان اینکه ساخت پروژه ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد از سال 73 در زمینی به مساحت 240 هکتار آغاز شد، اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت 70 هزار تن تولید چدن در سال 80 برای بار دوم انعقاد قرارداد شده و مراحل اجرایی آن از سال 81 دوباره آغاز شد.

عبدالحمید ثمره هاشمی از اشتغال‌زایی 240 نفر مستقیم و 600 نفر غیر‌مستقیم در ذوب آهن خبر داد و گفت: برای ساخت این پروژه 33 میلیارد تومان صرف شده است.