آخرين نشست تخصصي انجمن كارگردانان در سال 83

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين نشست، دكترحسينعلي طباطبايي، پيرامون اين محبث سخنراني خواهد نمود و درباره جايگاه تئاتر و كارگردان حرفه اي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
آخرين نشست از سلسله نشست هاي انجمن كارگردانان خانه تئاتر پيرامون (تئاتر حرفه و جايگاه كارگردان حرفه اي در تئاتر) در 28 بهمن 1383 در محل خانه تئاتر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دراين نشست، دكترحسينعلي طباطبايي، پيرامون اين محبث سخنراني خواهد نمود و درباره جايگاه تئاتر و كارگردان حرفه اي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
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