آخرين نشست تخصصي انجمن كارگردانان در سال 83

به گزارش خبرگزاري مهر، دراين نشست، دكترحسينعلي طباطبايي، پيرامون اين محبث سخنراني خواهد نمود و درباره جايگاه تئاتر و كارگردان حرفه اي به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.