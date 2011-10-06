اولین همایش بزرگداشت جعفر بن موسی الکاظم (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور مسئولان کشوری و شخصیت های مذهبی ومسئولان شهرستانهای ورامین و پیشوا در روز جمعه 15 مهرماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین در نشست خبری با خبرنگاران جنوب شرق استان تهران گفت: این همایش با حضور اسماعیل طبا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، احمدیان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، حامد محقق شاعر جوان کشور، فرماندار و امام جمعه شهرستان پیشوا و مردم خداجو برگزار می شود.

حسین قرائی افزود: این همایش بزرگداشت با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای ورامین و پیشوا، اداره اوقاف شهرستانهای ورامین و پیشوا و مدیریت آستان مقدس امامزاده جعقر (ع) برگزارمی شود.

وی ادامه داد: در برگزاری این بزرگداشت، فرمانداری شهرستان پیشوا، شهرداری پیشوا ، آموزش و پرورش شهرستانهای ورامین و پیشوا و دانشگاه پیام نور شهرستان پیشوا یاری می کنند.

این مسئول اظهار داشت: خبرنگاران می توانند با اطلاع رسانی خوب و دقیق از این آستان مقدس، شخصیت حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) را به اطلاع همگان برسانند.

قرائی در پایان، از شکل گیری دبیرخانه جشنواره رضوی در شهرستان پیشوا بعد از برگزاری بزرگداشت و جشنواره امامزاده جعفر(ع) در سال 91 خبر داد.

مدیریت آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) نیز در جمع خبرنگاران، هدف اصلی برگزاری این بزرگداشت را معرفی و آشنایی با امامزاده حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) برای جامعه بیرون از شهرستان دانست.

محمد جنیدی هدف بعدی را کل کشور و بعد جهان اسلام دانست و گفت: وظیفه این معرفی به رسانه های عمومی و خبرنگاران باز می گردد که چقدر بتوانند امامزاده جعفر بن موسی الکاظم (ع) را خار ج از شهرستان معرفی کنند.