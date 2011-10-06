هیئت های مذهبی بهترین راه مقابله با ناتوی فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا در جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر با تاکید بر این که مسئولان هیئت های مذهبی را باید به میدان بیاوریم تصریح کرد: متولیان فرهنگی باید از محضر علما و روحانیان بهره گیرند .

وی با بیان اینکه فلسفه بسیج تنها استفاده بسیج در بعد نظامی نبوده است، افزود: امروز دشمن با سلاح فرهنگی برای جنگ جمهوری اسلامی وارد میدان شده است .