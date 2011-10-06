هیئت های مذهبی بهترین راه مقابله با ناتوی فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا در جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر با تاکید بر این که مسئولان هیئت های مذهبی را باید به میدان بیاوریم تصریح کرد: متولیان فرهنگی باید از محضر علما و روحانیان بهره گیرند.
وی با بیان اینکه فلسفه بسیج تنها استفاده بسیج در بعد نظامی نبوده است، افزود: امروز دشمن با سلاح فرهنگی برای جنگ جمهوری اسلامی وارد میدان شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه بسیجیان دریادلی که به عنوان مسئولان هیئت های مذهبی در حال خدمتگزاری هستند، امروز باید در مقابل تانک ناتوی فرهنگی دشمن ایستادگی کنند، گفت: این دو تشکل مردمی امروز باید به سلاح قرآن مجهز شوند و از بصیرت و معرفت دینی برخوردار شوند.
موسوی نیا با بیان این که اگر امروز بخواهیم در مقابل شبهاتی که دشمن ایجاد می کند حالت پدآفند داشته باشیم، اضافه کرد: امروز باید در مقابل توطئه های دشمن هوشیارانه برخورد کنیم.
وی گفت: اگر هوشیار و با بصیرت نباشیم باز هم فتنه میتواند فضای ایران را غبار آلود کند و باید برای دوری از آسیبها چون گذشته بر مدار ولایت حرکت کنیم.
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