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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

جشنواره سجاده های سرخ در دهلران برگزار شد

جشنواره سجاده های سرخ در دهلران برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: چهارمین جشنواره ادبی و هنری سجاده های سرخ با حضور اقشار مختلف مردم، هنرمندان و مسئولان در محل تالار شهرداری دهلران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه دهلران در این جشنواره اظهار داشت: مسئله فرهنگ یکی از مهمترین بخشهای هر جامعه است که نیازمند توجه است.

حجت الاسلام سید محسن موسوی زبان هنر را رساترین زبان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و از هنرمندان خواست در این راستا از کوچک ترین تلاشی دریغ نورزند.

 دبیر جشنواره نیز گفت: بیش از 90 اثر از سراسر استان در قالب شعر، خاطره و قطعه ادبی به دبیرخانه این جشنواره رسید که پس از داوری هفت اثر به عنوان آثار برگزیده، شناخته شدند.

عبدالحسین رحمتی گفت: حمایت از هنرمندان شهرستان مهمترین هدف از برگزاری این جشنوراه بوده است.

در پایان این همایش، پس از قرائت شعر و خاطره از برگزیدگان تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1425996

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