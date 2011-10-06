جشنواره سجاده های سرخ در دهلران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه دهلران در این جشنواره اظهار داشت: مسئله فرهنگ یکی از مهمترین بخشهای هر جامعه است که نیازمند توجه است.

حجت الاسلام سید محسن موسوی زبان هنر را رساترین زبان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و از هنرمندان خواست در این راستا از کوچک ترین تلاشی دریغ نورزند.

دبیر جشنواره نیز گفت: بیش از 90 اثر از سراسر استان در قالب شعر، خاطره و قطعه ادبی به دبیرخانه این جشنواره رسید که پس از داوری هفت اثر به عنوان آثار برگزیده، شناخته شدند .

عبدالحسین رحمتی گفت: حمایت از هنرمندان شهرستان مهمترین هدف از برگزاری این جشنوراه بوده است.