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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

بلندیان:

عملکرد سازمان بازرسی غیر سیاسی است

عملکرد سازمان بازرسی غیر سیاسی است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کشور در نظارت به کار دستگاههای اداری مشمول بازرسی، غیر سیاسی و بی طرفانه عمل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بلندیان ظهر پنجشنبه، در یازدهمین جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان اردبیل اظهار داشت: سازمان بازرسی همه گزارشهایش درباره هر موضوع بازرسی شده بی طرفانه و تخصصی است.

وی با اشاره به عملکرد شورای دستگاههای نظارتی کشور عنوان کرد: این شورا با کار تخصصی خود هرگز در مقابل قدرت متخلفان نمی شکند.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور همچنین جایگاه شواری دستگاههای نظارتی کشور را مهم دانست و اظهار داشت: این شوار با اهداف بزرگی که دارد، می تواند با تخلفات بزرگ برخورد کند.

بلندیان خواستار اطلاع رسانی به موقع از عملکرد شورای نظارتی از  طریق رسانه های خبری و مطبوعات شد و عنوان کرد: مردم باید در جریان کارهای شورا قرار گیرند و بدانند که دستگاه های نظارتی در قالب این شورا با توانی مضاعف اقدامات دستگاه های اجرایی استان را جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و به منظور افزایش رضایتمندی مردم و حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع آن زیر نظر دارند.

وی با اشاره به شأن و منزلت بازرسان سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نیروهای انسانی این سازمان با اثرگذاری شایسته خود می توانند سره را از ناسره تشخیص دهند.

در این جلسه رئیس شورای دستگاه های نظارتی و مدیر کل دیوان محاسبات استان اردبیل نیز از اقدامات مطلوب عملیاتی شورا از قبیل آسیب شناسی مطالبات معوق شبکه بانکی استان و نیز اعزام هیأت بازرسی تلفیقی شورای دستگاه های نظارتی استان مرکب از کارشناسان دستگاه های نظارتی  به بانکهای عامل گزارش داد.

حاتم نیکخو  اظهار کرد: در سالجاری با هدف بررسی علت افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی و با استقرار هیئت در یکی از بانک ها 144 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی در استان اردبیل وصول شد.

کد مطلب 1426001

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