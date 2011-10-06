ارائه آموزشهای شهروند الکتروینک به 17 میلیون نفردر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در چهاردهمین همایش ملی شهروند الکترونیک گفت: اجرای طرح شهروند الکترونیک از سال 1388 در کشور آغاز شده و شهر اراک به عنوان یکی از کلانشهرهای مطرح در کشور با سهمیه 150 هزار نفری از امروز(14 مهر) این طرح را اجرا می کند.

وی با اشاره به وضعیت سواد IT ایران در مقایسه با 72 کشور جهان درسال 2010 بیان داشت: ایران متاسفانه در این سال رتبه هفتاد و دوم جهان را از آن خود کرده که به هیج وجه قابل قبول نیست.

دبیر ستاد آموزشهای شهروند الکترونیک گفت: علیرغم شتاب سریع سیستم بانکی در تجهیز به سیستم های الکترونیکی دریافت و پرداخت و انجام عملیات های بانکی ایران نتوانست جایگاه خود را در بین کشورهای جهان در حوزه سواد IT ارتقا دهد .

کرمی گفت: در حالی که بیش از 51 درصد فعالین چت رومهای دهکده جهانی را ایرانیان زیر 23 تشکیل می دهند جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ سطح سواد IT قابل قبول نیست و باید در راستای ارتقا سطح سواد IT جمعیت کشور تلاش کرد.

وی ادامه داد: کاهش استفاده از اسکناس در معاملات، کاهش بیماریها، کاهش سفرهای درون شهری بی مورد، کاهش مصرف سوخت، حل معضل ترافیک و ... از جمله پیامدهای اجرای طرح شهروند الکترونیک است.

دبیر ستاد آموزشهای شهورند الکترونیک باتاکید بر ضروت تبلیغات جامع و گسترده شهری در راستای جذب شهروندان برای مشارکت در این طرح بیان داشت: شهرداران، اصحاب رسانه و قلم باید با همکاری و همگامی با یکدیگر در راستای جلب مشارکت افراد جامعه در این طرح تلاش کنند.