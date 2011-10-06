جام حذفی به روزهای حساس می رسد/ مصاف دسته دومی ها با لیگ برتری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در شرایطی وارد مرحله سوم شده که حضور پر رنگ تیم های لیگ یکی و حذف تعداد زیادی از تیم های گمنام، حساسیت نسبی خوبی به این رقابتها بخشیده و آن را از سردی خاص مراحل ابتدایی خود و البته کم توجهی فوتبالدوستان تا حدودی خارج ساخته است .

با تعطیلی مسابقات لیگ برتر به دلیل اردوی آمادگی تیم ملی، این هفته چشم دوستداران فوتبال باشگاهی کشور به بازیهای جام حذفی دوخته خواهد شد و حال که تیم هایی شناخته شده هرچند از لیگ یک بایستی با یکدیگر به رقابت بپردازند، کم کم تنور این مسابقات نیز گرم تر شده و شکی نیست که تیمهای حاضر در گردونه پیکارها با جدیت برای موفقیت تلاش خواهند کرد.

با سپری شدن 9 هفته از بازی های فصل جاری لیگ برتر و معطوف شدن توجه اهالی فوتبال به این بازی ها، نتایج دو مرحله نخست جام حذفی با توجه به حضور تیم های دسته های پایین تر و ناشناخته، در ذهن کمتر کسی جای گرفته اما به نظر می رسد که فوتبالدوستان باید کم کم سمت نگاه خود را به سوی جام حذفی نیز بچرخانند؛ چراکه اکنون نوبت زورآزمایی تیم های مدعی دسته اولی و پس از آن لیگ برتری هاست که وارد گود شده و برای خارج ساختن همدیگر از دور رقابتها نبرد کنند .

بی گمان در شروع دوباره لیگ برتر پس از دو بازی تیم ملی، خیلی ها در کنار دنبال کردن نتایج لیگ، نگاهی نیز به نمودار جام حذفی خواهند انداخت و این امری طبیعی است که فوتبالدوستان و طرفداران تیم ها بخصوص لیگ برتری ها، حداقل از حریف تیمشان در جام حذفی آگاهی پیدا کنند .

با گذشت دو مرحله از جام حذفی، این رقابتها اکنون در آستانه برگزاری بازیهای سومین مرحله است، در این مرحله 28 تیم حضور دارند که تاکنون صعود ماشین سازی تبریز به مرحله بعدی به دلیل انصراف تیم تربیت یزد قطعی شده و دیگر تیم ها بایستی برای رویارویی با لیگ برتری ها، حریف خود را شکست داده و راهی دور چهارم شوند .

نکته جالب توجه در خصوص تیمهای حاضر در مرحله سوم، حضور 9 تیم دسته دومی است که موفق به صعود به این مرحله شده اند.

این تعداد تیم دسته دومی که هفت تیم از آنها در یک سمت نمودار و دو تیم در سمت دیگر نمودار قرار دارند، موقعیتی پیش رو دارند تا شانس رویارویی با تیم های لیگ برتری را به دست آورده و شاید فرصت استارتی برای خلق یک شگفتی داشته باشند.

از این بین، مصاف حداقل یک تیم از بین دسته دومی ها با تیمی از لیگ برتر حتمی خواهد بود؛ چراکه یک دیدار از مرحله سوم بین دو تیم دسته دومی سایپا مهر کرج و استقلال رامهرمز برگزار خواهد شد و تیم برنده بایستی در مرحله یک شانزدهم، به دیدار تیم راه آهن شهر ری برود.

با برگزاری مرحله سوم و مشخص شدن تیم های صعود کننده به جمع 32 تیم، تیم های لیگ برتری نیز حریفان خود را خواهند شناخت تا اینکه کم کم نوبت به چنگ انداختن مدعیان برسد.

سومین مرحله مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور امروز و فردا برگزار می شود.