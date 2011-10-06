جشن "زیرسایه خورشید" برگزاری جشن های مردمی را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نواداد ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای ستاد برگزاری این جشن اظهار داشت: برگزاری جشن های مردمی زیرسایه خورشید ابتکار خوبی است که می تواند در گسترش برنامه های مذهبی مردمی موثر واقع شود.



وی افزود: در شرایط فعلی که اغلب برنامه های مناسبتی با حضور و نقش آفرینی سازمان های دولتی برگزار می شود، ‌طراحی و اجرای یک جشن بزرگ با محوریت مشارکت وسیع مردم فرصت مغتنمی برای توسعه فعالیت های مذهبی است.



نواداد با تبیین ابعاد شخصیتی و فضایل امام هشتم(ع)،‌توجه دست اندرکاران جشن بزرگ زیرسایه خورشید به این خصوصیت های ممتاز را مورد تاکید قرار داد و گفت: غنی تر کردن محتوای برنامه های رضوی و جشن زیرسایه خورشید باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به نهادینه شدن آیین های سوگواری ائمه اطهار در بین مردم،‌گسترش برنامه های مولودی خوانی و جشن در گرامیداشت ولادت معصومان را یک ضرورت خواند و تصریح کرد: خوشبختانه جشن زیرسایه خورشید به عنوان حرکتی مثبت در این راستا گام برداشته و در طول چند سال گذشته به بهترین نحو ممکن برگزار شده است.



نواداد همچنین از آمادگی کامل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی برای مشارکت این مجموعه جهت برگزاری برنامه های کانون رضوی خبر داد.