8 درصد جمعیت مازندران سالمند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از سالمندان بابلی با اشاره به اینکه هشت درصد جمعیت مازندران سالمند هستند، افزود: مازندران دارای 250 هزار سالمند بوده که از این تعداد 68 درصد سالمندان در کنار فرزندان، 23 درصد به تنهایی و تنها دو درصد در مرکز سالمندان نگهداری می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه سالمندان نیاز به ورزش و شادابی جسم و روح دارند، سازمان بهزیستی توسط بخش خصوصی مراکز روزانه‌ ای برای سالمندان ایجاد کرده تا با ورزش و یادآوری خاطرات درونی ایام سالمندی را به خوبی سپری کنند.

ردایی تصریح کرد: انتظار داریم در روز سالمند قانونی طرح شود که حد و قانون سالمند مشخص شده و بستر آسایش سالمندان در همه زمینه‌ها فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران، به برنامه‌های بهزیستی مازندران اشاره کرد و بیان کرد: شاخصها و برنامه‌ های بهزیستی مازندران بر اساس برنامه‌های دولت و سازمان جامعه هدف بهزیستی تنظیم شده و بهزیستی مازندران هیچ برنامه‌ای را به صورت خودسرانه انجام نمی‌دهد.

وی افزود: در جامعه هدف بهزیستی همه تلاش بر این است تا زمینه حمایت همه افراد زیر پوشش بهزیستی را فراهم کرده و در این باره رسانه‌ها نقش بسزا و تاثیرگذاری دارند.

ردایی، ارزیابی عملکرد روسای بهزیستی مازندران را یکی از برنامه‌های مهم خویش برشمرد و افزود: در حال بررسی عملکرد روسای بهزیستی مازندران بوده و از مدیری که با تکریم ارباب رجوع به اهداف جامعه هدف بهزیستی عمل کرده به شدت حمایت کرده و مدیری که مردم ازعملکردش ناراضی باشند نسبت به تغییر مدیریتی وی اقدام خواهم کرد.

وی از پرداخت سرانه 200 هزار تومانی سالمندان مازندران در آینده نزدیک خبر داد.



رئیس اداره بهزیستی شهرستان بابل اظهار داشت: این شهرستان دارای دو مرکز نگهداری سالمندان باب الحوائج و همراه سلامت به صورت شبانه روزی و روزانه بوده که در مرکز شبانه روزی باب الحوائج از 50 سالمند به صورت شبانه روزی نگهداری می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه سالمندان زیر پوشش بهزیستی از خدمات کمک معیشتی برخوردار هستند، افزود: سالمندان به عنوان سرمایه‌های عظیم و گرانبها جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی حضور مسئولان در مراسم تجلیل از سالمندان را ضروری برشمرد و افزود: عدم حضور مسئولان در مراسم تجلیل از سالمندان بابلی نشانه بی‌توجهی به قشر سالمند بوده و قابل قبول نیست.