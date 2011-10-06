تصویربرداری از فیلم داستانی "منظر پریده رنگ تپه ها" در تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "منظر پریده رنگ تپه ها" پس از چهار روز فیلمبرداری در اطراف و سطح شهر تبریز، به پایان رسیده و وارد مراحل بعدی تولید شد.
سکانس های مختلف این فیلم داستانی در محلات و بافت قدیمی شهر تبریز همچون محله سرخاب، بازار تبریز، شتربان و همچنین کمپ ترک اعتیاد کوثر تبریز تصویربرداری شده است.
این فیلم داستانی با تم "امیدواری" و در موضوع تکریم خانواده ایرانی ـ اسلامی و اصالت اجتماعی به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی ساخته می شود.
خلاصه داستان «منظر پریده رنگ تپه ها» تلاش یک زن برای بدست آوردن هویت و انسجام بخشی به خانواده است که در نهایت منجر به تجمیع اعضای خانواده در زیر یک سقف می شود، روایت می کند.
هنرمندانی چون "مهتاب کرکوندی"، "ساناز نظری"، "سجاد افشاریان" و "هوتن شکیبا" بازیگران اصلی این فیلم داستانی را تشکیل می دهند.
دیگر عوامل « منظر پریده رنگ تپه ها» عبارتند از نویسنده: سید وحید حسینی نامی و مهدیه فاطری، مشاور فیلمنامه: سجاد افشاریان، مدیر تصویربرداری:سعید محمدپناه، طراح صحنه و لباس:سید نوید حسینی نامی، صدابردار:هادی سلیمان زاده.
حسینینامی، متولد ۱۳۶۴ تبریز بوده، تحصیلات آکادمی خود را در تهران به پایان رسانده و چهار دوره داوری در جشنواره فیلم دانش آموزی و جشنواره فیلم کودک و نوجوان در کارنامه وی مشهود است.
وی همچنین ساخت 15 فیلم کوتاه و مستند اعم از آستان، شکارگاه، راه رفتن روی ریل ها، میلیمتر ، رکورد و کامیکازه را در کارنامه هنری خود دارد.
این فیلمساز جوان تبریزی، فیلمساز برتر جشنواره های داخلی و خارجی مانند رشد، فیلم فجر، تامپرلند فنلاند ، سینوبست استرالیا و پالرمو ایتالیا بوده است.
تبریز - خبرگزاری مهر: تصویربرداری از فیلم داستانی "منظر پریده رنگ تپه ها" به کارگردانی "سیدوحید حسینی نامی" شامگاه چهارشنبه در تبریز به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، "منظر پریده رنگ تپه ها" پس از چهار روز فیلمبرداری در اطراف و سطح شهر تبریز، به پایان رسیده و وارد مراحل بعدی تولید شد.
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