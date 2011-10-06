تصویربرداری از فیلم داستانی "منظر پریده رنگ تپه ها" در تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "منظر پریده رنگ تپه ها" پس از چهار روز فیلمبرداری در اطراف و سطح شهر تبریز، به پایان رسیده و وارد مراحل بعدی تولید شد.



سکانس های مختلف این فیلم داستانی در محلات و بافت قدیمی شهر تبریز همچون محله سرخاب، بازار تبریز، شتربان و همچنین کمپ ترک اعتیاد کوثر تبریز تصویربرداری شده است.



این فیلم داستانی با تم "امیدواری" و در موضوع تکریم خانواده ایرانی ـ اسلامی و اصالت اجتماعی به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی ساخته می شود.



خلاصه داستان «منظر پریده رنگ تپه ها» تلاش یک زن برای بدست آوردن هویت و انسجام بخشی به خانواده است که در نهایت منجر به تجمیع اعضای خانواده در زیر یک سقف می شود، روایت می کند.



هنرمندانی چون "مهتاب کرکوندی"، "ساناز نظری"، "سجاد افشاریان" و "هوتن شکیبا" بازیگران اصلی این فیلم داستانی را تشکیل می دهند.



دیگر عوامل « منظر پریده رنگ تپه ها» عبارتند از نویسنده: سید وحید حسینی نامی و مهدیه فاطری، مشاور فیلمنامه: سجاد افشاریان، مدیر تصویربرداری:سعید محمدپناه، طراح صحنه و لباس:سید نوید حسینی نامی، صدابردار:هادی سلیمان زاده.



حسینی‌نامی، متولد ۱۳۶۴ تبریز بوده، تحصیلات آکادمی خود را در تهران به پایان رسانده و چهار دوره داوری در جشنواره فیلم دانش آموزی و جشنواره فیلم کودک و نوجوان در کارنامه وی مشهود است.



وی همچنین ساخت 15 فیلم کوتاه و مستند اعم از آستان، شکارگاه، راه رفتن روی ریل ها، میلیمتر ، رکورد و کامیکازه را در کارنامه هنری خود دارد.



این فیلمساز جوان تبریزی، فیلمساز برتر جشنواره های داخلی و خارجی مانند رشد، فیلم فجر، تامپرلند فنلاند ، سینوبست استرالیا و پالرمو ایتالیا بوده است.