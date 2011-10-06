هفتمین نمایشگاه کتاب در قزوین برگزار می شود

علی وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفتمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و شرکت نمایشگاههای بین المللی استان برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه کتاب در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مدارس فرصت مناسبی است تا از این توانمندی بهره برد و نشریات استان را معرفی کرد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین یادآور شد: کتاب‌های نمایشگاه با 40 درصد تخفیف از طریق کارت های الکترونیکی به علاقه‌ مندان کتاب عرضه خواهند شد.

وحدتی یکی از ویژگیهای برگزاری نمایشگاه کتاب در مهر ماه را همزمانی با بازگشایی دانشگاه‌‌ها دانست و تصریح کرد: استان قزوین از ظرفیت بالای قشر دانشگاهی برخوردار است.

وی بیان کرد: عموم مردم می ‌توانند با حضور در این رویداد نیازمندی‌های فرهنگی خود را برطرف کنند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: در حاشیه این نمایشگاه نشست‌های جنبی درحوزه ادبیات و نقد کتا‌ب‌های فاخر برای این دوره برنامه‌ریزی شده است.

وحدتی عنوان کرد: نمایشگاه کتاب از تاریخ 16 تا 21 مهر ماه از ساعت 9 ا تا 12 و 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین آماده بازدید علاقه مندان است.

