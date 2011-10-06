موافقت مصر با آزادی جاسوس اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارنوت با اذعان به شکست تلاشها برای آزادی ایلان گرابل جاسوس این رژیم در مصر نوشت: شورای نظامی موافقت خود را با آزادی ایلان گرابل اعلام کرده بود.

این روزنامه افزود: هنگامی که "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا با مقامات شورای نظامی حاکم بر مصر دیدار کرد این مقامات درخواست کردند که پانتا از تل آویو بخواهد که در ازای آزادی گرابل تعدادی از اسیران مصری آزاد شوند و این موضوع مورد موافقت مشروط اسرائیل قرار گرفت.

روزنامه مذکور بیان کرد: عاملی که سبب شکست این مبادله شد "عودا الترابین" جاسوس اسرائیلی بود که مصر ضمن مخالفت با آزادی وی مبادله را بر هم زد.

این روزنامه صهیونیستی مدعی شد: شورای نظامی حاکم بر مصر تلاش می کند که اقتصاد ورشکسته این کشور را نجات دهد و از آمریکا کمک دریافت کند هر چند که مقامات شورای نظامی این موضوع را تکذیب می کنند.

شایان ذکر است که ایلان گرابل به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در اوج انقلاب مردمی مصر متهم است.