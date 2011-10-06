اراضی مهران تحت پوشش آبیاری تحت فشار بارانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت عارف در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به سیاستهای جهاد کشاورزی در صرفه جویی آب، طرح آبیاری تحت فشار طی سالهای قبل در دستور کار قرار گرفه است.

وی بیان داشت: به همین منظور میزان قابل توجهی از اراضی شهرستان مهران تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.

این مسئول بیان داشت: بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهران تحت پوشش آبیاری تحت فشار بارانی قرار گرفته است.

وی افزود: امسال نیز هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفت و 1500 هکتار نیز در دست اقدام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: اعتبار هزینه شده جهت اجرای این طرحها به صورت 85 درصـد از کمک های بلاعوض دولتی و 15 درصد خودیاری مردم بوده است که با توجه به 85 درصد کمک های دولتی تمایل به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در این شهرستان زیاد شده است.