تظاهرات ضد آمریکایی در کابل/ نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، این تظاهرات از سوی هواداران حزب همبستگی ملی افغانستان راه اندازی شده است و تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده مرگ برامریکا، مرگ برانگلیس و مرگ برمداخله گران، خواستار خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند.



تظاهرات کنندگان پرچم آمریکا را آتش زده و خواستار جلوگیری مقامات افغان از دخالتهای آمریکا در امور سیاسی و اجتماعی کشورشان شدند.



معترضین دولت حامد کرزای را به بی کفایتی در ادارۀ کشور متهم کرده و تاکید دارند که افغانستان در برابر سیاستهای خارجی و روابط خود با کشورهای همسایه فاقد خط مشی مستقل است.