تظاهرات ضد آمریکایی در کابل/ نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، این تظاهرات از سوی هواداران حزب همبستگی ملی افغانستان راه اندازی شده است و تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده مرگ برامریکا، مرگ برانگلیس و مرگ برمداخله گران، خواستار خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند.
تظاهرات کنندگان پرچم آمریکا را آتش زده و خواستار جلوگیری مقامات افغان از دخالتهای آمریکا در امور سیاسی و اجتماعی کشورشان شدند.
معترضین دولت حامد کرزای را به بی کفایتی در ادارۀ کشور متهم کرده و تاکید دارند که افغانستان در برابر سیاستهای خارجی و روابط خود با کشورهای همسایه فاقد خط مشی مستقل است.
کابل –خبرگزاری مهر: صدها تن از شهروندان کابل امروز با برپایی تظاهرات اعتراض آمیزی خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از کشورشان شدند.
به گزارش خبرنگار مهر از کابل، این تظاهرات از سوی هواداران حزب همبستگی ملی افغانستان راه اندازی شده است و تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده مرگ برامریکا، مرگ برانگلیس و مرگ برمداخله گران، خواستار خروج نیروهای بین المللی از افغانستان شدند.
کد مطلب 1426021
نظر شما